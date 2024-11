Majdnem 20 métert zuhant, csúnyán összetörte magát Jay Leno - fotó

Jay Leno csúnyán összetörte magát, miután a rövidebb utat választotta egy hegyről lefelé menet. A műsorvezető Pittsburgh mellett tartózkodott egy félreeső hotelben, onnan akart eljutni egy két és fél kilométerrel arrébb lévő étterembe – csakhogy az erdőn keresztül szeretett volna átkelni, és nem vett észre egy meredélyt.

Jay Leno

Fotó: AFP/Adrian Sanchez-Gonzalez / AFP/Adrian Sanchez-Gonzalez

Elmondása szerint 60 lábnyit, nagyjából 18 métert zuhant, görgött lefelé, miközben több sziklának is nekiütődött. Eltörte a csuklóját, leszakadt az egyik körme, a teste és az arca pedig tiszta kék-zöld folt lett, a szeme is megsérült – ahogy az látható volt a CNN műsorában, az Inside Editionben is:

Jay Leno összetört arccal

Fotó: CNN / CNN

"Nem nagy ügy, rendben vagyok" – mondta Jay Leno, aki a jelek szerint tényleg nem csinált nagy ügyet a balesetéből: a helyi fellépését még megtartotta, csak Los Angelesbe hazaérve ment el a kórházba.

Jay Leno nem először szenvedett balesetet

Jay Leno nem mondható túl szerencsésnek, kis túlzással egymás után érik a balesetek. 2022-ben súlyos égési sérülésekkel került kórházba: harmadfokú sérüléseket szenvedett az arcán és a kezén, miután megégett a saját garázsában. Jay Lenónak ugyanis közismert hobbija, hogy veterán autókat gyűjt, ezek egyikét bütykölte, amikor a jármű váratlanul kigyulladt – a műsorvezetőre pedig már korábban folyt némi benzin is.

A tüzet végül Jay Leno egy barátja oltotta el, aki szerint elég komoly helyzet volt, a showman könnyen meg is halhatott volna. "Egy-két hétre még szükségem van, hogy lábra álljak" – üzente a kórházból Jay Leno, aki akkor pár szereplését is lemondta a baleset miatt.

Ezt követően alig telt el pár hónap, és Jay Leno motorbalesetet szenvedett. Egy veterán motorral furikázott, amikor gázszagot érzett, úgyhogy befordult egy parkolóba – ott azonban ki volt feszítve egy drótkötél, amit nem vett észre: beleakadt, és a motor kirepült alóla. Akkor a kulcscsontja tört el, valamint megrepedt pár bordája és a két térdkalácsa.