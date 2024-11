14 éves lett John Travolta ritkán látott fia

Különleges nap érkezett el John Travolta életébe, hiszen legfiatalabb gyermeke, Benjamin, 14 éves lett. A világsztár és lánya, Ella egyaránt megosztották érzéseiket és kedves pillanataikat az ünnepelt fiúval, aki az édesanyja, Kelly Preston elvesztése után különösen fontos szerepet tölt be a család életében.

John Travolta Instagram-oldalán osztott meg egy elragadó fotót, amelyen Benjamin a család kutyájától, Peanuttól kap egy puszit. A képhez a színész megható sorokat írt:

Boldog születésnapot, Benem. Apád nagyon szeret téged! És Peanut is!

A poszt alá özönlöttek a rajongók és a hírességek gratulációi. Rita Wilson, Donnie Wahlberg és sokan mások jókívánságokkal árasztották el a kommentmezőt.

most lett 30 éves a filmtörténeti mérföldkő, Quentin Tarantino Ponyvaregénye, amely John Travoltának a visszatérést, Uma Thurmannek pedig a világ legdögösebb drogos táncát köszönhetjük.

A film azóta is a popkultúra része.

A Szombat esti láz után Travolta hírneve a nyolcvanas években nagyon megkopott, majd a Nicsak, ki beszél című filmmel, amit vicces módon pont öt évvel korábban mutattak be, mint a Ponyvaregényt, adott egy kis lökést a megfáradt karrierjének. Az igazi visszatérés és utána az A-listás státuszt azonban 40 évesen kapta meg John Travolta a heroinfüggő gengszter, Vincent Vega szerepével.

Travolta tartott a szereptől, ugyanis saját bevallása szerint sose drogozott, így Tarantino egyik függő barátja tanította meg arra, hogy milyen, ha valaki nagyon be van állva. Sok tequila és utána irány a forró fürdő – hangzott az instrukció, amit állítólag Travolta ki is próbált. Travolta mindössze 150.000 dollárt kapott a főszerepért, de megérte: Oscar-jelölést, és utána olyan lendületet kapott a karrierje, hogy három évvel később az Ál/Arc-ért már 20 milliós csekket kapott. Pedig eredetileg Daniel Day Lewist nézték ki a szerepre, magasabb költségvetést is kaphatott volna még Tarantino, de ő ragaszkodott Travoltához.