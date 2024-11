Megcsalással vádolta meg új barátját Judy

Tavaly jelentette be Kis Judy, a Groovehouse énekesnője, hogy 12 év és egy közös gyerek után válnak férjével, Balázzsal. Azonban nem szomorkodott sokáig, hamar rátalált az új szerelem. A válása után nem sokkal jött össze a barátjával, akivel már több mint egy éve vannak együtt. A fájdalmas időszakot követően nem is gondolta volna, hogy ilyen gyorsan lesz újra kapcsolata. Új barátjával, Krisztiánnal, aki egy civil üzletember, régóta ismerték egymást, ám a barátságuk néhány hónap alatt mélyebb érzelmekké alakult át. Bár eleinte igyekeztek titkolni a viszonyt, mára ennek semmi jele, sőt, egy nagy botrányt is okoztak az egyik közös képükkel, amin az énekesnő félmeztelenül volt látható.

Kis Judy furcsának találta új párja, Krisztián viselkedését, már megcsalásra gyanakodott

Fotó: Major Kata - Origo

A kezdeti harmónia után azonban most felütötte a fejét a féltékenység a páros kapcsolatában, legalábbis Judy részéről, aki sokáig gyanakodott Krisztiánra, aki egyre különösebben viselkedett az énekesnő jelenlétében, és feltűnően titkolózott, elvonult telefonálni. Judy rögtön a legrosszabbra gondolt, és megcsalásra gyanakodott.

Az én drágám annyira szervezte az itthoni meglepetésbulit, hogy azt hittem nője van! Az is gyanús volt, hogy amikor valamiért ideadta a telefonját, hogy valamit mutasson, szinte azonnal kérte vissza.

Aztán kiderült, hogy nem akarta lelőni a meglepit! Ugyanis szervezett egy hatalmas partit nekem azokkal az emberekkel, akik a legfontosabbak nekem!" - kezdte magyarázni Judy, akinek az sem fordult meg a fejében, hogy az ötvenedik születésnapja miatt titkolózhat Krisztián, előbb feltétlezete, hogy másik nő van a dologban.

A páros elég nagy felhajtást csapott az énekesnő 50. születésnapja alkalmából, ahová valóban mindenkit meghívott Judy új párja, aki fontos az ünnepelt számára. És valóban úgy tűnik, hogy a figyelemelterlés jól működött, mert Judy az utolsó pillanatig sem sejtett semmit.

Nekem azt mondták fellépésem van, egy 50 perces céges buli. Elindultunk, de megálltunk előtte egy étteremben, hogy vacsorázzunk. És amikor beléptem, ott volt vagy 50 ember, el se hittem, végig bőgtem az egész estét!

Főleg amikor a lányom, Majszi elénekelte nekem a kedvenc Pink dalomat magyar szöveggel! Mert Krisztián felkereste titokban a dalszerzőnket, hogy ez lenne az egyik meglepetés! Olyan volt az egész, mint egy esküvő! El se tudom mondani, mit érzek, a párom nyár óta szervezte ezt az egészet, hát kell ennél több?" - mesélte lelkesen a Borsnak Kis Judy, aki alaposan megünnepelte ezt a kerek születésnapot, ugyanis Krisztiánnal elutaztak egy háromhetes álomútra Miamiba, ahová velük tartott az énekesnő kislánya, édesanyja és pár barátjuk is.