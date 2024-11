Kamilla királynéról aggasztó hírek érkeztek

Mint ismert, Kamilla királyné visszavonult mindenféle királyi eseménytől, ugyanis nagyon rosszul lett. Egészségügyi állapotáról a Buckingham-palota adott ki egy közleményt. III. Károly király felesége egy mellkasi fertőzést kapott, aminek következtében mindenki jobbnak látta, ha egy ideig pihen.

Kamilla királyné

Őfelsége, a királynő jelenleg mellkasi fertőzéssel küzd, ami miatt orvosai rövid pihenőidőt javasoltak neki.

Kamilla királyné ezért nagy sajnálattal kénytelen volt lemondani e heti elfoglaltságait, de nagyon reméli, hogy időben felépül, és a hétvégi emlékünnepségeken a megszokott módon részt tud venni. Elnézést kér mindazoktól, akiknek emiatt kellemetlenséget vagy csalódást okozhat" - olvasható a közleményben.

Kamilla királyné még mindig rosszul van

A 77 éves Kamilla orvosai, valamint a palota is abban bízott, hogy hamarosan felépül a királyné, ugyanis szombaton a királyi család tagjai részt vesznek a Royal Albert Hallban megrendezésre kerülő Emlékezési Fesztiválon, amelynek célja, hogy megemlékezzenek a konfliktusok során elvesztett életekről és ünnepeljék a fegyveres erők szolgálatát. Azonban mivel Kamilla királyné állapota továbbra sem javult, így a palotának keresnie kellett valakit, aki helyettesíti a királynét, így esett a választás Brigitta gloucesteri hercegnére. Ő Richárd gloucesteri herceg felesége: férje II. Erzsébet első unokatestvére.

A hercegné már részt vett egy imaszertartáson, és elhelyezte Kamilla királyné emlékkeresztjét. Az Emlékezés napját minden év novemberének második vasárnapján tartják, így emlékeznek meg a britek az első világháborúban elhunytakról. Ilyenkor a királyi család tagjai pipacskoszorúval tisztelegnek a halottak előtt.

Kamilla királyné betegsége ellenére a palota reméli, hogy vasárnapra felépül III. Károly király felesége és részt tud majd venni a programokon. Rajta kívül egyébként Katalin hercegné is megjelenhet, aki nemrég jelentette be, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése és szépen lassan visszatér majd a királyi eseményekre is - számolt be róla a People.