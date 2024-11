Kamilla királyné megszólalt a betegségéről

Mint ismert, Kamilla királyné visszavonult mindenféle királyi eseménytől, ugyanis pár nappal ezelőtt nagyon rosszul lett. Egészségügyi állapotáról a Buckingham-palota adott ki korábban egy közleményt. III. Károly király felesége egy mellkasi fertőzést kapott, aminek következtében mindenki jobbnak látta, ha egy ideig pihen.

Kamilla királyné

Fotó: Instagram.com/king.charles.queen.camilla/

Kamilla királyné már sokkal jobban van

Kamilla királyné az Emlékezési Fesztiválon is részt vett volna, azonban mivel állapota továbbra sem javult, így a palotának keresnie kellett valakit, aki helyettesíti a királynét, így esett a választás Brigitta gloucesteri hercegnére. Ő Richárd gloucesteri herceg felesége: férje II. Erzsébet első unokatestvére.

Nemrég azonban Kamilla királyné saját maga számolt be arról, hogy jelenleg hogyan érzi magát, ugyanis többeket aggasztott az állapota:

Nyilvánvalóan sokkal jobban vagyok, de egy kicsit köhögök. A fertőzés tünetei még mindig megvannak, de remélem, hogy hamarosan meggyógyulok

- mondta a a The Booker Prize Foundation fogadásán.

Kamilla királyné nagyon csalódott és szomorú volt, amiért a múlt héten nem tudor részt venni a britek hagyományos eseményén, ezért a gyógyulását követően egyre több hivatalos programon szeretne majd részt venni - olvasható a Page Six oldalán.

Ausztráliában járt nemrég a férjével

III. Károly király és Kamilla királyné még október közepén Ausztráliába látogatott, ugyanis mind a ketten részt vesznek a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján. Ez időszak alatt történt az az eset, miszerint Kamilla királyné súlyos szigorú szabályt szegett. Az történt ugyanis, hogy hatalmas tömeg várta őt és Károlyt egy templom előtt Sydney-ben, ahol istentiszteleten vettek részt. A mise után odamentek az emberekhez, akik már órák óta ott álltak és váltottak velük pár szót. A rajongók fotót is akartak velük készíteni, a királyné pedig nem mondott erre nemet. Ez azért érdekes, mert igaz, hogy a szelfik eléggé elterjedtek, azonban a királyi család tagjainak tilos szelfit készíteniük. Fontos megemlíteni azt is, hogy sosem töltenek fel olyan fotót a közösségi oldalakra, amin a privát életükből mutatnának meg fontos dolgot, például az otthonuk belsejét biztonsági okok miatt. Sosem jelennek meg olyan fotók, amelyek túlságosan nagy betekintést engednének a királyi rezidenciákba, mivel ezzel könnyű célponttá válhatnának. Ennek ellenére többször is előfordult, hogy ez megszegték a királyiak: legutóbb III. Károly király az új-zélandi női rögbicsapattal fotózkodott, sőt, még meg is ölelte őket, ez pedig kicsit sem zavarta őt.