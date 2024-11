Kamilla királynét durván megalázták

Kamilla és Károly kapcsolata 1970-ben kezdődött, amikor egy lovaspóló-mérkőzésen találkoztak. Kamilla egyike lett Károly számos barátnőjének és bár a hírek szerint Károly feleségül akarta venni Kamillát, az udvar és a királyi család tagjainak véleménye szerint Kamilla nem volt Károly számára megfelelő házastárs. Diána 1997-es halála után Kamilla 2003-ban beköltözött Károly hivatalos rezidenciájára, majd 2005-ben házasodtak össze.

III. Károly király és Kamilla királyné

Fotó: https:Instagram.com/king.charles.queen.camilla/

Kamilla királyné gúnynevet kapott

III. Károly király legkisebb fia, Harry herceg nem fogadta túl pozitívan a frigyet, ugyanis a Tartalék című memoárjában többször is gonosz mostohaként írta le édesapja feleségét. Ez ihlette a Channel 4 dokumentumfilmjét is, melynek címe Kamilla királyné: A gonosz mostoha?, mely a napokban került adásba a csatornán. A film azt boncolgatja, hogy hogyan lett Kamillából királyné, aki kezdetben Nagy-Britannia leggyűlöltebb embere volt, ez pedig ártott-e Harry hercegnek.

Az alkotást több portált is bírálta, a The Sun úgy véli, hogy a dokumentumfilmmel egyértelműen az volt a cél, hogy gonoszként ábrázolják Kamillát, miközben évtizedeket töltött el azzal, hogy kialakítson egy pozitív képet magáról, akit még a néhai II. Erzsébet is gyűlölt, és nem akarta, hogy a trónra kerüljön.

Elhalasztották a premiert III. Károly király betegsége miatt

A dokumentumfilmet egyébként év elején mutatták volna be, azonban miután kiderült, hogy III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak, jobbnak vélték, ha elhalasszák a premiert. Féltek attól, hogy a produkció negatívan befolyásolja az uralkodó egészségügyi állapotát, valamint attól is, hogy nagy visszhangot fog kiváltani, így több embernek, köztük a királyi család tagjainak nem fog majd tetszeni.

Arról nem érkezett még hír, hogy Harry herceg hogyan fogadta a filmet, hiszen többek szerint ő az, aki inspirációt adott a Channel 4 csatornának - írja a Daily Mail.