Kamilla királyné nagyon beteg

Kamilla királyné miatt sokan aggódnak, ugyanis nemrég visszavonult mindenféle királyi eseménytől, ugyanis nagyon rosszul lett. Egészségügyi állapotáról a Buckingham-palota adott ki egy közleményt.

Kamilla királyné

Fotó: Instagram.com/queen_camilla_uk/

Kamilla királyné fertőzéssel küzd

III. Károly király felesége egy mellkasi fertőzést kapott, aminek következtében mindenki jobbnak látta, ha egy ideig pihen.

Őfelsége, a királynő jelenleg mellkasi fertőzéssel küzd, ami miatt orvosai rövid pihenőidőt javasoltak neki.

Kamilla királyné ezért nagy sajnálattal kénytelen volt lemondani e heti elfoglaltságait, de nagyon reméli, hogy időben felépül, és a hétvégi emlékünnepségeken a megszokott módon részt tud venni. Elnézést kér mindazoktól, akiknek emiatt kellemetlenséget vagy csalódást okozhat" - olvasható a közleményben.

A 77 éves Kamilla orvosai, valamint a palota is abban bízik, hogy hamarosan felépül a királyné, ugyanis szombaton a királyi család tagjai részt vesznek a Royal Albert Hallban megrendezésre kerülő Emlékezési Fesztiválon, amelynek célja, hogy megemlékezzenek a konfliktusok során elvesztett életekről és ünnepeljék a fegyveres erők szolgálatát. Kamilla királyné pedig ezt az eseményt nem szeretné kihagyni, ugyanis az elmúlt években meghatározó alakja volt a fesztiválnak - számolt be róla a Mirror.

Ausztráliában szabályt szegett

III. Károly király és Kamilla királyné még október közepén Ausztráliába látogatott, ugyanis mind a ketten részt vesznek a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján. Ez időszak alatt történt az az eset, miszerint Kamilla királyné súlyos szigorú szabályt szegett. Az történt ugyanis, hogy hatalmas tömeg várta őt és Károlyt egy templom előtt Sydney-ben, ahol istentiszteleten vettek részt. A mise után odamentek az emberekhez, akik már órák óta ott álltak és váltottak velük pár szót. A rajongók fotót is akartak velük készíteni, a királyné pedig nem mondott erre nemet. Ez azért érdekes, mert igaz, hogy a szelfik eléggé elterjedtek, azonban a királyi család tagjainak tilos szelfit készíteniük. Fontos megemlíteni azt is, hogy sosem töltenek fel olyan fotót a közösségi oldalakra, amin a privát életükből mutatnának meg fontos dolgot, például az otthonuk belsejét biztonsági okok miatt. Sosem jelennek meg olyan fotók, amelyek túlságosan nagy betekintést engednének a királyi rezidenciákba, mivel ezzel könnyű célponttá válhatnának. Ennek ellenére többször is előfordult, hogy ez megszegték a királyiak: legutóbb III. Károly király az új-zélandi női rögbicsapattal fotózkodott, sőt, még meg is ölelte őket, ez pedig kicsit sem zavarta őt.