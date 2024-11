Egyre rosszabbul van Kamilla királyné, már a helyettesét keresik

Mint ismert, Kamilla királyné visszavonult mindenféle királyi eseménytől, ugyanis nagyon rosszul lett. Egészségügyi állapotáról a Buckingham-palota adott ki egy közleményt. III. Károly király felesége egy mellkasi fertőzést kapott, aminek következtében mindenki jobbnak látta, ha egy ideig pihen.

Kamilla királyné

Fotó: Instagram.com/queen.camilla1947/

A 77 éves Kamilla orvosai, valamint a palota is abban bízott, hogy hamarosan felépül a királyné, ugyanis szombaton a királyi család tagjai részt vettek a Royal Albert Hallban megrendezésre kerülő Emlékezési Fesztiválon, amelynek célja, hogy megemlékezzenek a konfliktusok során elvesztett életekről és ünnepeljék a fegyveres erők szolgálatát. Azonban mivel Kamilla királyné állapota továbbra sem javult, így a palotának keresnie kellett valakit, aki helyettesíti a királynét, így esett a választás Brigitta gloucesteri hercegnére. Ő Richárd gloucesteri herceg felesége: férje II. Erzsébet első unokatestvére.

Kamilla királyné hamarosan újra munkába áll

Kamilla királyné betegsége miatt így kénytelen volt mellőzni az eseményt, ami miatt nagyon csalódott volt, azonban az ő, illetve mások egészsége miatt ezt a lépést jobbnak látták megtenni.

Bár ez nagy csalódás a királyné számára, otthon ünnepelte meg az alkalmat, és reméli, hogy a jövő hét elején visszatérhet a közfeladatokhoz

- írja a Buckingham-palota a közleményében.

Kamilla királyné rendszeresen részt vesz a londoni megemlékezéseken, amióta 2005-ben összeházasodott Károly királlyal. Az elmúlt években csak akkor nem volt jelen, hivatalos rendezvényen kellett megjelennie. Hiánya nemcsak az alattvalóknak, de a családnak is szokatlan van, azonban a királyi család többi tagja méltón képviselte a királynét.

A megemlékezésen Katalin hercegné is részt vett, akinek ez volt az első nyilvános szereplése, mióta bejelentette, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése. Mivel Kamilla királyné betegsége miatt otthon maradt, ezért idén Edinburgh hercegnéje, Zsófia állt Katalin hercegné mellett, amiről több fotó is készült - számolt be róla a People.

Az Emlékezés napját minden év novemberének második vasárnapján tartják, így emlékeznek meg a britek az első világháborúban elhunytakról. Ilyenkor a királyi család tagjai pipacskoszorúval tisztelegnek a halottak előtt.