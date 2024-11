Többször szexelhetett az alkalmazottja előtt Kanye West

Kanye Westet diszkrimináció, ellenséges munkahelyi környezet teremtése és fizetés elmulasztása miatt perelte be egy Murphy Aficionado nevű férfi, aki tavalyig projektmenedzserként dolgozott a sztárnak.

Fotó: Getty Images/2015 Rindoff / Getty Images/2015 Rindoff

A TMZ által megszerzett bírósági dokumentumokban Murphy Aficionado azt is állította, hogy Kanye West többször szexelt a jelenlétében. Elmondása szerint a rapper egy alkalommal munkamegbeszélésre hívta egy hotelbe, de aztán szinte meztelenül nyitott ajtót, miközben félmeztelen felesége, Bianca Censori szintén ott volt a szobában.

A felperes szerint nyilvánvaló volt, hogy épp szex közben voltak, később pedig el is vonultak egy külön helyiségbe – amíg Murphy Aficionadónak kint kellett várakoznia, de végig hallotta, hogy mi történik. A férfi állítása szerint Kanye West ez után egy horogkeresztes pólóban tért vissza a megbeszéléshez, majd ennyit kérdezett: "Nem tetszik a pólóm?".

Murphy Aficionado beszámolt emellett egy másik hotelbeli esetről is, amikor Kanye West az NFL egyik sztárjának társaságában nyitott ajtót, és mindketten csak törölközőt viseltek. Állításuk szerint épp masszázsra vártak, de a kiszűrődő hangokból akkor is egyértelművé vált a felperes számára, hogy egymás után szexeltek a masszőzzel.

Kanye West nem először megy a bíróságra

Kanye Westet nem először perelték be, korábbi alkalmazottai közül is többen fordultak a bírósághoz. Egy óriási mellű OnlyFans-modell, Lauren Pisciotta azt állította, hogy a rapper perverz üzenetekkel és szexvideókkal zaklatta, miközben szintén komoly kártérítést követelt egy magyar (nevű) nő, Dora Szilagyi, aki egy ideig a termékinnovációért felelős vezető volt Kanye West cégénél, a Yeezynél.

Kanye Westet kétmillió dollárra perelte a Gap, de kölcsönzött ruhák miatt is mehetett már a bíróságra. Egy Cynthia Love nevű nő arról panaszkodott, hogy az engedélye nélkül került bele a rapperről szóló dokumentumsorozatba, a Jeen-yuhs: Kanye-trilógiába, de olyan lesifotós is akadt, aki a bíróságon követelt elégtételt, miután Kanye West megtámadta, a telefonját is elvette.