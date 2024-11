Szakíthatott a TV2 sztárpárja

Halász Rebeka és Karapancsev Kristóf a Sztárban Sztár leszek! alatt szerettek egymásba. Kezdetben titkolták a kapcsolatukat, majd pár hónap elteltével már egyre többször mutattak magukról közös fotókat, és úgy döntöttek, felvállalják, hogy a TV2 tehetségkutatója alatt találták meg a szerelmet. A két énekes azóta sem hagyott fel a zenéléssel, sőt, Karapancsev Kristóf azóta is építi a karrierjét, hamarosan pedig új dallal jelentkezik, azonban témája elég sejtelmes, hiszen fájdalmas szakításról szól, ami miatt többen találgatták, hogy vajon együtt lehet-e még a két énekes.

Karapancsev Kristóf és Halász Rebeka tavaly szerettek egymásba a TV2 tehetségkutatójában, a Sztárban sztár leszek!-ben

Fotó: Karapancsev Kristf

A „Nem leszek idegen” című új dalom igazából még nyáron született, belülről jött, a valós érzéseimet írtam ki magamból.

A dallam és a szöveg két óra alatt elkészült. A dal arról szól, hogy ha egy nagy szerelem véget ér, azután is van élet, fel lehet állni és folytatni" - kezdte Karapancsev, aki az új dalának születéséről beszélt és arról, milyen tapasztalat, élmény vezetett a dal megírásához.

A Sztárban sztár leszek! egykori győztese azt is tisztázta, hogy Halász Rebekával való kapcsolata ihlette-e a dalszöveget, és szakított-e egykori versenytársával.

Nem az aktuális szerelmi életemet dolgozza fel a dal. Tulajdonképpen átvitt értelemben kell érteni a dalt: a zenével, énekléssel való kapcsolatomat szimbolizálja.

Ennek a pályának a szépsége mellett számos nehézsége van, és én az elmúlt egy évben sok nehézséggel találkoztam, ami arra sarkalt, hogy benyomjam az „újraindítás” gombot" - tisztázta Karapancsev a Borsnak, hogy miért a különös témaválasztás, ami valójában nem egy valós férfi-nő párkapcsolatról szól, hanem zenei karrierje ihlette.

A TV2 sztárja a lapnak elmondta, hogy jelenleg még számára is meglepő állása van jelenleg, de nagyon élvezi. Ugyanis jelenleg tanárként doldgozik a szolnoki zeneiskolában, ahol zongorát tanít, ami azért is furcsa számára, mertvalójában trombitaművészként végzett. A zeneisokolán kívül magánórákat is vállal, és ezenkívül egy ételszállítással foglalkozó futárcég ügyfélszolgálatán is dolgozik, ahol idegennyelvű panaszokat kezel. Bár elfoglalt, a műsorban megismert barátnője nagyon támogató vele, ami sokat jelent az énekes számára.

Elég bonyolult a napirendem, de esténként mindig leülünk Rebivel megbeszélni a nap történéseit. Az ő zenei karrierjén is dolgozunk együtt, kölcsönösen támogatjuk egymást.

Megosztjuk a feladatokat, de be kell ismernem, a házi munkát első sorban ő intézi, nélküle elég nagy problémák lennének - zárta a Karapancsev Kristóf.