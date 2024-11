Így mentette meg egy ember életét Kasza Tibor és felesége

Ritkán jelentkezik magánéleti történetekkel a közösségi oldalán Kasza Tibor és felesége, Kasza-Darai Andrea, akik most szükségét látták annak, hogy megosszák az a minap történteket, ugyanis emberéleteket menthetnek meg saját tapasztalatukkal. A Kísértés és a Szerencsekerék műsorvezetője feleségével egy késő délutáni kávézásra indultak kettesben, amikor Kasza-Darai Andrea egy bajba jutott férfira figyelt fel az autóból. Számukra nem is volt kérdés, hogy azonnal közbelépjenek, mert tudták, hogy a férfi élete múlhat azon, hogy mikor kap segítséget.

Kasza Tibor és felesége a fagyos földön fekvő férfi életét mentették meg

Fotó: Kasza Tibi Instagram

Valaki fekszik a földön... 'Hagyd csak egy részeg'... Sok beszélgetés zárul sajnos így, mert sokan nyugtatják magukat azzal, hogy nem az ő dolguk, hogy majd jön a következő ember és úgyis segít. De mi van ha nincs következő ember, vagy ha a következő ember későn jön?

Mi van, ha nem részeg, hanem cukorbeteg, vagy rohama van, vagy infarktusa, vagy tudja az ég... Mankerrel elmentünk, megittunk ma este egy kávét, és beszélgettünk, hazafelé Manker vette észre hogy a jeges földön fekszik valaki az elképesztő hidegben. Én nem láttam, az útra figyeltem, fekete kapucnis pólóban volt, de tudtam, mi jön, mert mi nem megyünk úgy haza, és fekszünk le nyugodtan a meleg ágyikónkba hogy valaki közben lehet hogy halálra fagy hajnalra" - kezdte a bejegyzésében Kasza Tibor, aki egy nagyon fontos dologra akarja felhívni a figyelmet a történtekkel kapcsolatban.

A műsorvezető úgy gondolja, hogy sokan várnak a következő segítségre, és ezen emberéletek múlnak, szerinte az a helyes döntés, ha azonnal cselekszik az, aki észleli, hogy gond van, mert nem biztos, hogy lesz következő, az nem épp ugyanígy gondolja, vagy már túl késő lesz a bajba jutott számára, míg kiérkezik a mentő.

Kasza Tibor szeretné mindenki figyelmét felhívni arra, milyen fontos, hogy időben cselekedjünk

Fotó: TV2

A felesége figyelmeztetését követően úgy döntött, hogy az első lehetőség után félrehúzódik, és visszasiettek a fagyos földön fekvő férfihoz. Addigra már mások is odaértek, próbálták felemelni a földről, majd Kasza Tibor segítségével végül sikerült talpra állítani a férfit, akihez mentőt is hívtak. Kasza Tibort nagyon megviselte a férfi története, aki valóban ittas állapotban volt, de épp akkor tudta meg, hogy felesége valószínűleg gyógyíthatatlan rákbeteg.

Félreálltam az első lehetőségnél, és siettünk vissza, addigra egy pár már próbálta talpra állítani, odaértünk és ketten a pár férfitagjával felsegítettük a földről.

Ittas, bódult állapotban volt, zavart kis alig érthető beszélgetésünkből az derült ki, hogy most tudta meg, hogy beteg a felesége talán rákos is. Nem bulizott, nem kiengedte a gőzt, bajban volt" - magyarázta Kasza Tibor, aki könnyeivel küszködve hallgatta a férfi beszámolóját, aki azt sem értette, miért segítenek neki. Ez a műsorvezetőt még inkább megviselte, hogy a férfi úgy érezte, nem érdemli meg azt, hogy valaki neki is segítsen.