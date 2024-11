Katalin hercegné hatalmasat hibázott, a királyi család kigúnyolta

Vilmos brit trónörökös és Katalin 2011. április 29-én házasodtak össze, idén ünnepelték a 13. házassági évfordulójukat. A westminsteri apátságban tartott ceremóniára a világ minden tájáról hívtak vendégeket, összesen 1900 résztvevő vett részt az eseményen, az esküvőt pedig világszerte hatalmas érdeklődés kísérte, közel kétmilliárdan nézték a ceremóniát a televízióban.

Katalin hercegné és Vilmos herceg

Fotó: https://www.Instagram.com/katemiddletonprincessofwales/

Katalin hercegné hibázott

Katalin hercegné kezdetben nem ismerte a királyi etikettet, így mikor már ő is részese volt a királyi családnak, a teljesen hétköznapi dolgokról is le kellett mondania. Egy interjúban elmesélte, hogy rengeteg dologról le kellett mondania, ami között a hosszas beszélgetés az alattvalókkal is tiltólistán szerepelt. Kezdetben mindig izgult, mikor nyilvános eseményen jelent meg, hiszen az egész világ őt is figyelte. Azonban egykor képes volt hosszasan beszélgetni a rendezvényeken az emberekkel ezt pedig nehezményezték a királyiak és kigúnyolták őt.

"Azt hiszem, ezt még tanulnom kell, ebben és még sok másban is szeretnék fejlődni" - mondta Katalin hercegné.

Hangsúlyozta, hogy ugyan a szigorú szabályokat neki is be kellett tartania II. Erzsébet nagyon türelmes és segítőkész volt vele. A királyi család szigorú szabályai szerint a hivatalos karácsonyi családi vacsorán csak a királyiak vehettek részt, azonban Katalin hercegné is a meghívottak között volt, holott Vilmos herceg még el sem jegyezte őt. Azonban Katalin nemet mondott az ajánlatra, hiszen tudta, hogy etikátlan lenne megjelennie az eseményen - olvasható a Mirror oldalán.

Még egy szabály, amit már megszegtek

Bár hivatalosan nincs erre vonatkozó szabály, az örökösöknek technikailag nem szabad egy gépen utazniuk a trónutódlás védelme miatt, csak ha engedélyt kapnak rá az uralkodótól, III. Károly királytól. Erre egyébként azért van szükség, mert ha baleset érné őket, akkor egyszerre két jövendőbeli uralkodót is elveszíthetne a királyi család, ezt pedig nem engedhetik meg. Így fordulhatott elő az, hogy Vilmos herceg és György herceg együtt repültek a királyi körútjukon többször is. Hasonlóképpen, amikor Vilmos herceg még gyerek volt, Erzsébet királynő megengedte, hogy elkísérje édesapját a világ körüli turnékra.