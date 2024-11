Még sincs jobban Katalin hercegné?

Katalin hercegné is részt vett a múlt héten megrendezett Emlékezési Fesztiválon, amelynek célja, hogy megemlékezzenek a konfliktusok során elvesztett életekről és ünnepeljék a fegyveres erők szolgálatát. Ez volt az első nyilvános szereplése, amióta bejelentette, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése, így mindenki izgatottan várta a bemutatkozását.

Katalin hercegné

Fotó: Instagram.com/katemiddletonprincessofwales/

Katalin hercegné még mindig nem gyógyult meg?

Azonban több kép is készült Vilmos herceg feleségéről, és habár mint mindig most is nagyon elegáns és kifinomult volt a megjelenése, az arca beesett, sápadt és fáradt volt, emiatt pedig többen is aggódni kezdtek érte. Noha márciusban osztotta meg, hogy rákos beteg, ami miatt kezelést is kapott, így minden bizonnyal vetül ki az arcára, ugyanis az elmúlt időszak nagyon kemény és megterhelő volt a számára.

A súlyos betegség és stressz természetes és normális jeleit mutatja. Most még gyönyörűbb, mint valaha. Az arca tükrözi azt az életet, amit él

- főzte a fotó alá egy követő.

Katalin fáradtnak tűnik, szegény lány. Remélem, minél hamarabb meggyógyul

- jegyezte meg egy másik az Instagram-oldalon.

Katalin nagyon fáradtnak tűnt. Talán 2 esemény 24 óra alatt túl sok neki. Remélem, hogy pihen és meggyógyul

- javasolta neki valaki.

Hűha! Ez egy nagyon rossz kép a walesi hercegnéről

- fejezte ki aggodalmát egy nő.

Katalin a szépség, a kecsesség és az elegancia megtestesítője és az is lesz. Remélem, továbbra is megtesz minden szükséges lépést az egészségéért. És azt üzenem azoknak, akik azt mondják, hogy rosszul néz ki, hogy ők is azok lennének több hónapos kemoterápia után

- vette védelmébe a hercegnét egy hölgy.