Katalin hercegné szomorú hírt jelentett be

Katalin hercegné és Vilmos herceg még októberben találkozott egy tizenhat éves fotóssal - aki a rák egy igen ritka és agresszív formájával küzdött. A tinédzser rákdiagnózisa után egy bakancslistát készített - és megosztotta az interneten - amelyen minden olyan dolog szerepel, amit még szeretett volna lefotózni.

Liz Hatton és családja, Katalin hercegné és Vilmos

Fotó: Instagram.com/princeandprincessofwales/



A Kensington-palota szerint Vilmos herceg a London Air Ambulance jótékonysági szervezeten keresztül - amelynek a herceg a védnöke - értesült Liz Hatton történetéről, majd vendégül hívták a lányt a palotába.

Azonban a fiatal lány november 27-én meghalt, amiről édesanyja számolt be:

"Csodálatos lányunk, Liz ma hajnalban meghalt. Az utolsó pillanatig eltökélt volt. Még tegnap is terveket szőtt. Nagyon büszkék vagyunk arra a kedvességre, empátiára és bátorságra, amit az elmúlt évben tanúsított. Nemcsak fenomenális fotós volt, hanem a legjobb ember, a legcsodálatosabb lány és testvér, akit valaha is kívánhattunk.

Senki sem küzdött volna keményebben az életéért, mint ő.

Tátongó űrt hagyott az életünkben, nem tudom be tudjuk-e valaha betölteni" - olvasható a bejegyzés.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is gyászol

A szomorú hír azonban nemcsak a közvéleményt, de Katalin hercegnét és Vilmos herceget is megrázta, akik a közösségi oldalon fejezték ki együttérzésüket.

Nagyon sajnáljuk, hogy Liz Hatton sajnálatos módon elhunyt. Megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen bátor és alázatos fiatal nővel találkozhattunk. Imádkozunk Liz szüleiért, Vickyért és Aaronért, valamint testvéréért, Mateóért ebben az elképzelhetetlenül nehéz időszakban

- írtak az Instagram-sztorijukban.

Katalin és Vilmos herceg a windsori kastélyban tett látogatása során Lizzel hosszasan elbeszélgettek, Katalin pedig többször meg is ölelte a lányt.

Fotó: Instagram.com/princeandprincessofwales/

A walesi hercegnének különösen fájdalmas Liz halálhíre, ugyanis korábban ő is küzdött a rákkal, amit még márciusban egy videóüzenetben jelentett be a nyilvánosság előtt. A mai napig nem tudni a pontos diagnózist, kemoterápiás kezelésen vett részt, aminek nemrég lett vége. Katalin visszatért, legközelebb pedig a Together At Christmas Carol Service karácsonyi eseményen vesz részt december 6-án a Westminsteri apátságban.