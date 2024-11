Közleményt adtak ki Katalin hercegné állapotáról

Katalin hercegné is részt vett a múlt héten megrendezett Emlékezési Fesztiválon, amelynek célja, hogy megemlékezzenek a konfliktusok során elvesztett életekről és ünnepeljék a fegyveres erők szolgálatát. Ez volt az első nyilvános szereplése, amióta bejelentette, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése, így mindenki izgatottan várta a bemutatkozását. Azonban a róla készült képen fáradtnak, sápadtan tűnt, így nem véletlen, hogy nagyon sokan aggódtak érte.

Katalin hercegné

Fotó: https:Instagram.com/katemiddletonprincessofwales/

Katalin hercegné különleges eseményen tér vissza

Habár az elmúlt napokban többen is aggódtak a walesi hercegné miatt, a Kensington Palota a közleményében tudatta, hogy hamarosan újabb nyilvános, nagy eseményen jelenik majd meg Katalin.

Az idei Together At Christmas Carol Service meghívói frissen érkeztek a nyomdából, ami december 6-án visszatér a Westminsteri apátságba.

Az idei hangverseny lehetőséget nyújt arra, hogy rávilágítsunk a szeretet és empátia fontosságára, valamint hogy mennyire szükségünk van egymásra, különösen életünk legnehezebb időszakaiban. Az esemény reflektorfénybe állítja az Egyesült Királyság különböző részeiről származó embereket, akik szeretetet, kedvességet és empátiát mutattak közösségük tagjai felé.

Őfelsége szerette volna megünnepelni azokat, akik inspirálták őt, tanácsot adtak neki, vigasztalták, és mindenekelőtt megmutatták, hogy a szeretet a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk

- olvasható a közleményben, ami azt bizonyítja, hogy habár még Katalin hercegné gyengébb, de jól van, nincs ok az aggodalomra.

Meghatározó volt számára a betegsége

Egyébként ez lesz a negyedik alkalom, hogy Katalin hercegné részt vesz a karácsonyi eseményen, ami az egyik legjobban várt ünnepség Londonban. Minden évben ő választja ki a Together At Christmas Carol Service témáját, így nem véletlen, hogy idén a szeretet és mások támogatása áll a középpontban, hiszen ő is rákos beteg volt, ezen időszak alatt pedig számos nehézséget kellett átélnie.

Az eseményen a királyi család tagjain kívül közel 1600 ember érkezik majd a londoni apátságba, ahol különféle műsorokat, zenei előadásokat láthatnak majd olyan sztároktól, mint Paloma Faith, Olivia Dean és Gregory Porter. Azok pedig akik nem tudnak részt venni a rendezvényen, ők a a tévében követhetik majd nyomon a történteket - osztotta meg a Daily Mail.