Meg kell műteni Kecskés Enikőt - kép

Kecskés Enikő neve elsősorban a TV2 sikeres kalandrealityjéből, az Ázsia Expresszből lehet ismerős a nézőknek, ugyanis a modell az előző évadban tűnt fel egy modelltársa, Kafi Rea Milla oldalán. A műsor után sok változás történt mindkettejük életében, ugyanis míg Kafi férjhez ment párjához, addig Kecskés Enikő viharos kapcsolata véget ért T. Dannyvel. A modell és a rapper szakítása is hangosra sikerült, ugyanis T. Danny sok dalban kiadta titkaikat, miközben Kecskés Enikőt sem kímélte. Ezt a modell nehezményezte, és úgy döntött, nem békül ki újra volt barátjával.

A Dancing with the Stars negyedik évadában még Kecskés Enikő is szurkolt szerelmének, a műsor után hamarosan szakítottak

Fotó: Hegyes Berci Instagram

Azóta csillapodtak a kedélyek az egykori szerelmespár körül, akik egész kapcsolatuk ideje alatt próbálták titkolni, hogy együtt vannak. Valószínűleg a se veled se nélküled kapcsolatuk miatt döntöttek úgy, hogy jobb, ha nem hozzák nyilvánosságra a dolgot, azonban sokan tudták, hogy évek óta egy párt alkotnak. Akkor vállalták fel először a kapcsolatot, amikor a Dancing with the Stars előző évadában T. Danny is táncolt, és a modell sokszor elkísérte őt az élő show-ba, és a stúdióban szurkolt párjának. Ezt követően hamarosan mégis szakítottak, azóta sem sikerült rendezni a kapcsolatukat, T. Danny továbbra is a modellről ír dalokat, nem túl kedves hangnemben beszél róla.

Kecskés Enikő komoly problémával néz szembe

A szakítást már sikerült lezárnia Kecskés Enikőnek, új feladatokba kezdett, saját ruhákat is tervez, sokat sportol, mégis szembe kell néznie betegségével, ami miatt már nem először döntöttek úgy orvosai, hogy meg kell operálni. A 27 éves modell az Instagram-oldalán tudatta, hogy elviselhetetlen fájdalmai vannak, már a hétköznapi teendőit is nehezére esik elvégezni, ezért muszáj műtétre mennie.

Nekem volt műtve a térdem porckopás miatt, tisztítás stb., de nem segített, és most új műtétet vetettek fel mindkét térdemnél. Nem ficamodik, de nagyon fáj, a hétköznapi dolgokban gátol sokszor.

Edzeni szerencsére tudok mellette heti 5-6 alkalommal, ha vigyázok rá, de magassarkú, lépcsőzés, néha alvás közben is eszméletlenül tud fájni... Bedagad és napokig szenvedek" - szúrta ki a Ripost Kecskés Enikő korlátozott ideig elérhető bejegyzését.