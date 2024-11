Keira Knightley átmegy John Wickbe: Bedurvul a színésznő a Netflixen

Új oldaláról mutatkozik be a Karib-tenger kalózainak gyönyörű sztárja. Keira Knightley ugyanis igazi John Wick-féle pofonosztóba csap át a Netflix Fekete galamb című minisorozatában, amiben partner, a Parfüm és a Daniel Craig-féle James Bond filmekből ismert Ben Whishaw, aki a hangjával még Deadpoolt is lenyomta. A széria december hatodikán debütál világszerte a Netflixen és az előzetes alapján úgy tűnik, a 39 éves színésznő még Keanu Reeves-t is gatyába rázná a harcművészeti tudásával.

Keira Knightley nagyon bedurvul a Fekete galambban

(Fotó: Netflix )

Keira Knightley az angol John Wick?

A címbeli hasonlat nem véletlen, ugyanis a színésznő egy látszólag törékeny teremtést játszik a hat részes miniszériában, ahol forró afférba kezd álmai férfijával. A románc azonban nem tarthat sokáig, ugyanis a londoni alvilág figuráinak áldozata lesz a párja. Ekkor kiderül, hogy Keira karaktere Helen sem az, akinek mondja magát, és régi megbízói egykori bajtárását küldik a segítségére a bajba jutott nőnek, akit az előzetes alapján nem kell félteni, se perc alatt bárkit a földdel tesz egyelővé, bár nem árt, ha ott van mellette a rejtélyes Sam (Ben Whishaw), akihez nem tisztázott, milyen érzelmek is fűzték a múltban.

Ben Whishaw segíti a bajba jutott bajtársát

(Fotó: Netflix)

A Fekete galamb mindent visz?

Az előzetes egy feszült akciófilmet és egy csavaros krimit ígér, sokan már most a Megszállottak viadala című MAX sorozathoz hasonlítják a szériát, amiben a két főszereplő mellett a legendás Sarah Lancashire mellett Andrew Koji, Andrew Buchan, Omari Douglas, Kathryn Hunter, Sam Troughton, Ella Lily Hyland, Adam Silver, Ken Nwosu, Gabrielle Creevy, Adeel Akhtar, Tracey Ullman, Finn Bennett, Luther Ford és Isabella Wei tűnik fel.

Brutális jelenetekbe látható Keira (Fotó: Netflix)

A Netflix nagy reményeket fűz a szériához, ugyanis már a bemutató előtt négy hónappal bejelentették, hogy kérik a következő évadot is, a hírek szerint ugyanezekkel a színészekkel, vagy akik életben maradnak Knightley ámokfutásából.

A Fekete galamb december 6-án debütál a Netflixen, mind a hat rész egyszerre érkezik a streaming platformra.