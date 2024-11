Felismerhetetlenre torzult Kelemen Anna arca - képek

Valószínűleg túlzásba vitte a plasztikát Kelemen Anna volt pornószínésznő, egykori Playmate, akiért már sokszor aggódtak követői, legutóbb azért, mert csontsoványra fogyott. Bár azóta sem tűnik úgy, hogy bárkire is hallgatott volna a jelenleg online pornóból élő Kelemen, hiszen a mai napig ijesztően vékony. Azonban súlyánál egy dolog ijesztőbb: az eltorzult arconvásai.

A 39 éves pornómodell valószínűleg kedvcsinálónak szánta az újabb erotikus fotósorozatát, melyen a tükör előtt állva, bugyi nélkül is fotózgatta magát, hiszen minél több előfizetőt szeretne vonzani az OnlyFans-oldalára. Bár az első fotón egy garbóban áll, aztán egy szál melltartóra vetkőzik, viszont az arca egyre inkább felismerhetetlen.

Kelemen Anna az elmúlt években sem vetette meg a plasztikát, valószínűleg már plasztikafüggővé vált az évek során, és fél az öregedéstől is, hiszen a testéből él. Azonban most nem tudni, milyen kezelésen eshetett át, vagy sebészkés alá feküdt-e újra, mivel egyáltalán nem hasonlít már egykori önmagára, sőt, ijesztő mértékben változott meg az arca és a vonásai.

Kelemen Anna nem adja magát olcsóbban

Az egykori pornós is OnlyFans-oldalán kínáljaaz erotikus tartalmakat, viszont ő még akciót sem hirdet, és most tisztázta, hogy soha nem is fog.

Akinek egy mondatban szerepel a nevem és az akció szó, kérem, távozzon

- írta egyik követője kérdésére korábban, aki valószínűleg sokallja az előfizetés díját, és arra vár, hátha Kelemen Anna egyszer olcsóbban adja magát. A szintén pornómodell Molnár Anikó viszont ebben látja a megoldást, hiszen gyakran mutogatja magát Instagram-oldalán is, ahol folyamatosan hirdet valamilyen akciót azért, hogy minél több előfizetőt vonzon a pornóoldalára.