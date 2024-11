Súlyos balesete után üzent Kempf Zozo

Az Exatlon Hungaryből és más realitykből ismert BMX-bajnok, Kempf Zozo a közösségi oldalán válaszolgatott a követői kérdéseire, miután szeptemberben egy versenyen súlyos balesetet szenvedett, az intenzív osztályra került.

Kempf Zozo a kórházi ágyán

Fotó: Kempf Zozo/Instagram / Kempf Zozo/Instagram

A legtöbben természetesen arra voltak kíváncsiak, hogy a sportoló hogy van most.

Rehabon vagyok még, idegi alapú regeneráció miatt"

– kezdte Kempf Zozo, majd arra is kitért, hogy lelkileg hogyan élte meg a történteket: "Őszinte leszek, voltam már jobban... Kicsit átértékeltem a dolgaim, szépen lassan lelkileg is épülök, de az fix, hogy másképp állok majd fontos dolgokhoz, emberekhez is" – mondta az instagramos kérdezz-felelek során.

Kempf Zozo hozzátette, hogy ezzel együtt mindenképpen szeretne visszatérni a BMX-ezéshez, addig azonban még sok időnek kell eltelnie.

Mi történt Kempf Zozóval?

Mint arról beszámoltunk, a sportoló a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon sérült meg, egy balszerencsés esés következtében több helyen arccsonttörést szenvedett.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) első sajtóközleménye szerint Kempf Zozo állapota stabil volt a baleset után. Város Viktória szakágvezető akkor elmondta: beszélt, kommunikált vele, mindenre reagál, de a következő pár óra meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy a magyar bajnok pihenni tudjon.

A gyulai Kempf Zozóról aztán szülővárosa polgármestere, Görgényi Ernő is hírt adott, az Instagramon közölte, hogy a sportolónál már a családja is kint van Svájcban: "Az imént beszéltem telefonon az édesapjával, aki több családtaggal együtt megérkezett a svájci kórházba, így elmondható, hogy Zozót egyrészt kiváló svájci egészségügyi szakemberek kezelik, ápolják, másrészt vele vannak szerettei, akik lelki támaszt nyújtanak neki" – írta akkor.

Kempf Zozo már a kórházból is üzent

Maga Kempf Zozo először a kórházi ágyából üzent a fentebb látható fotóval, akkori Instagram-posztjához ezt írta (vagy íratta): "Köszönöm a jókívánságokat! Hamarosan visszatérek Magyarországra. Még mindig nem tudok teljesen dolgozni, de dolgozom rajta. (Még mindig nem használom a közösségi médiát)".

Kempf Zozo és társai korábbi durva eséseiről itt látható egy videó: