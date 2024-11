Gyönyörű volt Magyarország szépe a Miss Universe első idei felvonulásán - képek

A Miss Universe világdöntőjét idén Mexikóvárosban rendezik, erre utazott a Magyarország szépe verseny győztese, Kenéz Nóra. A szépségversenyt 73. alkalommal rendezik meg, de a döntő előtt több eseményen is megjelennek a szépségek. A versenyzők most a város történelmi központjában található Colegio de las Vizcaínas udvarán vonultak végig, a hagyományos, mexikói halottak napja témájú jótékonysági gálán.

Kenéz Nóra

Fotó: instagram.com/dr_norakenez/

A Gala de las Catrinas az első hivatalos Miss Universe-rendezvény Mexikóban idén, amely most harmadik alkalommal ad otthont a nemzetközi szépségversenynek – 2007-ben volt utoljára, amikor az országban versenyeztek a koronáért a szépségek. A Gala de las Catrinas célja, hogy adományokat gyűjtsön a rászoruló lakosság számára.

Miss Universe, Gala de las Catrinas

Fotó: AFP

Az öt kontinensről érkező 128 versenyzővel egy hatalmas csapat foglalkozik, rengeteg stylist, fodrász, sminkes, körmös foglalkozik van velük: Kenéz Nóra is egy nap alatt háromszor váltott ruhát, egy fotón pedig hatalmas fejfedőben is látható. A magyar szépségkirálynő képein felbukkan még Miss Makaó, Miss Zimbabwe, Miss Mongólia és Miss Bulgária is.

Miss Universe, Gala de las Catrinas

Fotó: AFP

A képekért lapozzon!