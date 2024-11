Ketten kiestek a Megasztárból

A műsor feléhez érkezett a Megasztár, ahol a zsűri is elmondta a véleményét és az elvárásait a mai estével kapcsolatban. Egyöntetűen úgy gondolták, hogy kifejezetten izgalmas és jó fordulat a mai adásban, hogy duettben is megmutathatják magukat az élő show versenyzői. A korábbi szabályváltozás most is érvényben volt, ugyanis most két négyfős csapatban versenyeztek az énekesek, melyből egyet-egyet megmenthetett a zsűri. Az adás legvégén azonban ismét két kieső volt, tőlük búcsúztak a harmadik élő show után.

A Megasztár zsűrije ma is több ponton beleszólhatott a műsor alakulásába, ugyanis továbbjutókat válaszottak a csoportkörök végén

Fotó: TV2

Az első négy fős csapat tagjai Szilágyi József, Balogh Rebeka, Dányi Róbert és Gudics Máté voltak. Az első duettet Dányi Róbert és Szilágyi József adták elő, akik a Bishop Briggs River című számával nyitották meg az estét. Caramel és Papp Szabi szerint sem adtak bele mindent a dalba, nem volt benne az az erő, amit vártak volna, és egálban énekelték el a dalt, amiben több potenciál lett volna. Marics Peti is így érezte, de ő remélte, hogy az egyéni produkciókban majd megmutatják az energiáikat. Marsalkó Dávid szerint jó volt, hogy nem estek túlzásba.

Őket követte Balogh Rebeka és Gudics Máté, akik Balázs Fecó Ez a csönd éve volt című slágerével készültek. A zsűri csupa elismerő szavakkal illette az előadókat, úgy gondolták, hogy ritka nagy összhang volt köztük, szakmailag is zseniálisnak nevezte őket Caramel, külön és együtt is jól érvényesült a hangjuk, nem nyomták el egymást. Marics Peti most érezte, hogy Gudics Máté bebizonyította, miért is van helye az élő show-ban, és nagy esélyes a végső győzelemre is. Rúzsa Magdi is elismerő szavakkal illette őket, a következőket mondta: „megkockáztatom, hogy a két legjobb énekes áll itt”.

Balogh Rebeka és Gudics Máté elvarázsolták a zsűrit közös produkciójukkal

Fotó: TV2 Play

Majd az első csapat szóló produkcióival folytatódott az este, elsőként Szilágyi József lépett színpadra, aki nagyon örült, hogy végre magyar dalt énekelhet. Mégpedig Cserháti Zsuzsától az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem című slágerrel lépett fel. Őt követte a csoport egyetlen női tagja, Balogh Rebeka Valéria, aki egy sokkal vadabb oldaláról mutatkozott be a mai szóló produkciójában, ugyanis a Paramore zenekar Misery Business című dalával állt színpadra, azonban nem kapott túl jó visszajelzéseket erre az előadásra. Harmadikként a 18 éves Dányi Róbert zárta Bryant Barnes I'd Rather Pretend című dalával, majd a csapatkört Gudics Máté zárta. Az ő produkciója után lezárták az első csoportkörös szavazást, és kiderült, nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is Gudics Máté győzte meg ma a leginkább, ugyanis ő kapta a legtöbb szavazatot. A három énekes közül egyet menthetett meg a zsűri, akik végül Balogh Rebekát választották többségében, így Dányi Róbert és Szilágyi József kerültek a veszélyzónába.