Minden idők legszürreálisabb halloweeni jelmezét viselte Kim Kardashian - fotók

Kétségkívül a Halloween jelmezek koronázatlan királynője Heidi Klum, aki imádja ezt az ünnepet és minden évben szervez egy nagyszabású partyt, ahol a sztárvilág java jelmezbe öltözve gyűlik össze. Idén tartotta a 23. buliját, ahol ő és fiatal férje is E.T. jelmezbe öltöztek, ami egyáltalán nem mondható szexinek, amire általában a modell törekszik - írja a People. Valószínűleg Kim Kardashian igyekezett felülmúlni Klumot, amikor kitalálta az idei kosztümjét, ami két teljes hétig készült.

Heidi Klum híres Halloween partyja idén sem maradt el

Fotó: AFP

Kim Kardashian azonban a német származású szupermodellel ellentétben igyekezett most is szexi maradni, ezért meztelen testére applikálták a fehéres színű pikkelyeket, amiből az albínó aligátor jelmeze végül összeállt. Az üzletasszony a hivatalos Instagram-oldalán tette közzé a fotókat az előkészületekről, majd a végeredményről is, és valóban nagyon hatásos, de igen csak sokkoló látványt nyújt ebben a Halloween jelmezben.

Kardashian idei megjelenésén ezúttal Alexis Stone maszkmester dolgozott, aki az apró részletekre is figyelt, ugyanis félelmetes karmokat, aligátorfarkat és még egy világos zöld színű kontaktlencsét is tartalmazott a szett, ami együtt tette igazán hátborzongatóvá a látványos jelmezt. Mivel Kardashian meztelen testére helyezték fel aprólékosan az anyagot, így nem sokat bízott a fantáziára sem, hiszen teljes mértkében kiemeli kifogástalan alakját.

Kim Kardashian sokáig tagadta a plasztikát

A botrányhős Kanye West volt felesége, és gyerekei anyja folyton az örmény származására hivatkozik, amikor a plasztikai műtéteiről kérdezik, és mindig is tagadta, hogy bármilyen beavatkozása lett volna. Később elárulta, hogy valóban voltak kisebb szépészeti kezelései, de csak a botoxot és lézeres kezeléseket ismerte el, azonban egyértelmű, hogy komoly műtéti beavatkozásai voltak. De nemcsak neki, hanem testvéreinek és anyjának, Kris Jennernek is. Múltkor arról mesélt, hogy egy bizarr kezelést is kipróbált, melynek lényege, hogy lazacspermát fecskendeznek a bőre alá.