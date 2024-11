Meztelen melleit mutogatja Kim Kardashian - fotók

Kim Kardashian igen merész ruhában, jóformán félmeztelenül jelent meg a Los Angeles megyei művészeti múzeum (Los Angeles County Museum of Art, LACMA) rendezvényén, a Gucci készített számára egy szettet:

Kim Kardashian

Fotó: Instagram/Kim Kardashian

Az influenszer természetesen az Instagramon is dokumentálta, hogy az estélyre milyen ruhát vett fel, 359 millió követőjének egy lapozható bejegyzést mutatott. Nézze meg a többi képét is!

Kim Kardashian legutóbb aligátornak öltözött

Kim Kardashian legutóbb halloween alkalmából lepte meg a követőit, amikor albínó aligátornak öltözött: meztelen testére fehér színű pikkelyeket applikáltak, azokból állt végül össze a jelmez. Az influenszer ugyancsak a hivatalos Instagram-oldalán tette közzé a fotókat az előkészületekről, majd a végeredményről, és valóban elég hatásos, de igencsak sokkoló látványt nyújtott ebben a Halloween-kosztümben:

Kim Kardashian mint albínó aligátor

Fotó: Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian halloweeni megjelenésén egyébként Alexis Stone maszkmester dolgozott, aki az apró részletekre is odafigyelt, ugyanis félelmetes karmokat, aligátorfarkat és még egy világos zöld színű kontaktlencsét is hozzátett a szetthez, ami együtt varázsolta igazán hátborzongatóvá a látványos jelmezt – ráadásul mivel Kim Kardashian meztelen testére helyezték fel aprólékosan az anyagot, így a kosztüm nem sokat bízott a fantáziára sem, teljes mértékben kiemelte a celeb alakját.

Kim Kardashian sokáig tagadta, hogy plasztikáztatott

A botrányhős Kanye West volt felesége és gyerekei anyja korábban folyton az örmény származására hivatkozott, amikor a plasztikai műtéteiről kérdezték, és mindig is tagadta, hogy bármilyen beavatkozása lett volna. Később azért elárulta, hogy valóban voltak kisebb szépészeti kezelései – de csak a botoxot és a lézeres kezeléseket ismerte el, noha egyértelmű, hogy komolyabb műtéti beavatkozásai is voltak, ahogyan a testvéreinek és az anyjának, Kris Jennernek is.

Kim Kardashian nemrég arról mesélt, hogy egy bizarr kezelést is kipróbált, aminek az volt a lényege, hogy lazacspermát fecskendeztek a bőre alá. Előtte horrorsérülést szerzett, amit a családi valóságshow-ban is megmutatott: ha inkább arról nézne meg pár képet, ide kattintson!