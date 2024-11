Csak néhány percre hagyta magára a furgont a Fald fel Amerikát!-ból is ismert Alan Richman és csapata, de amikor visszatértek, rémülten tapasztalták, hogy kirabolták őket, és ellopták az összes forgatási felszerelésüket. „Mindkét bőröndöm az összes holmimmal eltűnt. A hátizsák a laptopommal és az összes gyógyszeremmel eltűnt” – írta Richman.

Kirabolták a tévésztárt, a gyógyszereit is elvitték

Fotó: Youtube

A lopás pár nappal ezelőtt történt, a rendőrségi nyomozás a bűncselekmény ügyében még tart, de a The Sunnak nyilatkozó Adam Richman elmondta, hogy ő és a stáb nem hagyja, hogy a megpróbáltatások elvegyék tőlük a közös munka, a forgatás örömét. „Mi összefogtunk. Nem vetett vissza minket. Egy gyengébb műsort is tönkretehetett volna egy gyengébb stábbal, de mi mindannyian hittünk abban, amit csináltunk. És ha nem vagy a gasztronómia nagy rajongója, tudnom kell, hogy a műsor akkor is neked szól” - nyilatkozta.

Az új műsora, az Adam Richman Eats Football, a Food Network csatornán kerül adásba, az tévésztár két nagy szenvedélyét, az ételt és a focit egyesíti. A műsorban Richman, aki a Grimsby Town Football Club résztulajdonosa, a világhírű brit futballcsapatok stadionjaiban kóstolgatja az ételeket.