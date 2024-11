Újabb szereplő száll ki a Kőgazdag fiatalokból

A Kőgazdag fiatalok újabb szereplője, a jelenlegi évadban bemutatkozott Szanyi Vanda egy Instagram-sztoriban válaszolt arra a kérdésre, hogy ha elkészülne a műsor harmadik szezonja, abban is benne lenne-e:

Kőgazdag fiatalok: Szanyi Vanda posztja a folytatásól

Fotó: Instagram/Szanyi Vanda

"Nem tartunk még ott, hogy ezen gondolkozni kelljen, de én úgy gondolom, hogy feleségként már nem illek bele a »kids« körbe, illetve 28 éves leszek januárban, és az már ténylegesen nem Kids" – írta a műsor angol nyelvű alcímére, a Rich Kids Hungaryre utalva, az esetleges következő szezonban tehát már ne számítsunk rá.

Ki az a Szanyi Vanda?

"Én és a luxus kéz a kézben járunk. Ehhez társul még egy okosság, egy elegancia és egy nőiesség, ami verhetetlen" – mondta magáról a bemutatkozáskor Szanyi Vanda, akiről hamar meg lehetett tudni azt is, hogy cipőmániás, 90 pár cipője van.

Már az évad elején az esküvőjére készült, és aztán kamerák előtt ment férjhez is, Krétán a tengerparton mondta ki a boldogító igent – vagyis a "yes"-t, miután a ceremónia részben görögül, részben angolul zajlott.

Kőgazdag fiatalok: még egy szereplő kiszáll

Szanyi Vanda egyébként annak a Tuvic Aleksandrának a barátnőjeként került be a Kőgazdag fiatalokba, aki már korábban jelezte, hogy ha lesz is folytatás, ő már biztosan nem lesz benne – az indoklásában pedig meglehetősen hasonló dolgokat fogalmazott meg, az életkora miatt is száll ki.

Őszinte leszek, nem tudom, lesz-e harmadik évad, de egy biztos, hogy én már nem leszek a részese.

Úgy gondolom, részemről kimaxoltam a sorozatot, nagy betekintést engedtem az életembe, és megmutattam mindent magamból, amit ezen a téren és műfajban tudtam, és ezt itt így, ebben a formában nem szeretném tovább folytatni. Nem érzem már önazonosnak. Ugyanakkor jövőre 29 éves leszek, és már nem kőgazdag fiatalként szeretnék a köztudatban lenni" – közölte ugyancsak egy Instagram-sztoriban.