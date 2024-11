Köllő Babett kirakta a melleit, Pamela Andersonhoz hasonlítják - videó

"Jó smink, jó haj, jó ruha = indulás" - írta újabb posztjában Köllő Babett, aki egy rövid videót is kitett, amelyben elégedetten mustrálgatja jelentős dekoltázsát, kinézetét. A posztot több celeb, sztár is kedvelte, köztük Cooky, Horváth Éva, Gáspár Evelin, Curtis .

Köllő Babett

Fotó: Instagram

A követők lelkesen dicsérik a videót. "A baromi jó nőt lehagytad, drága Babett. Ha nem lennél az, a többi semmit sem érne" - vélekedett egyikük. "Így olyan mint a Pamela Anderson" - dicsérte egy másik. Többen is a Baywatch sztárjához hasonlították, de olyan is akadt, aki szerint nála is vonzóbb: "Valami eszméletlen, Pamela Anderson sehol nincs hozzád képest" - írta egy lelkes követője.

Itt a posztja:

Köllő Babett ősszel nem tévézett

A TV2 sztárja megerősítette a korábbi pletykát, miszerint idén már nem lesz látható a tévében: "Valóban nem leszek most ebben az évadban képernyőn, bár kaptam megkeresést, de nemet mondtam, és ez az én döntésem. Ennél többet nem szeretnék mondani róla. Később talán majd igen, de egyelőre nem" – magyarázta nyáron.

Köllő Babett jó ideje óvja a magánéletét, a férjét is csak nagyon ritkán látni, és szinte soha nem beszél a házasságáról. Nyár végén kivételt tett, és házassági évfordulójukon nyilvános üzenettel köszöntötte a férjét. "És akkor jöjjön az immár szokásossá vált évi egy fotó Andrással az évfordulónkon. 19 év. Megállíthatatlanul robogunk az ÖRÖKKÉ felé. Boldog évfordulót Neked, Nekünk" - írta Köllő Babett a képhez, amin az látható, hogy egy férfi kezét fogja az autóban ülve.