Megrázó titok derült ki Komár Lászlóról

2012. október 17-én halt meg Komár László legutolsó, legnagyobb szerelme, Krisztina karjaiban. Dalai rock and roll stílusúak, a magyar Elvis Presley-nek is nevezték, mivel saját bevallása szerint is rajongója volt az énekesnek. Több mint ezren kísérték utolsó útjára 2012. november 6-án, ahol utolsó útját egy hetvenes évekbeli Cadillac gyászautóban tette meg.

Komár László rózsaszín Cadillacben tette meg az utolsó útját

Fotó: Pályi Zsófia - Origo

Komár László magányos volt

Régi barátja, G. Németh György mesélt a néhai énekesről, aki azt állítja, hogy Komár László nagyon magányos volt az utolsó éveiben.

Az élete végén nagyon egyedül maradt, pedig tudtam, hogy mennyire fontosak voltak neki az emberi kapcsolatok

- kezdte az ismerős.

Sokan elfordultak tőle, talán azért, mert öntörvényű ember volt, mindig kimondta, amit gondolt, ezzel gyakran sértett meg másokat.

Amikor tudomást szereztem a betegségéről, és néztem a magányát, közelebb kerültünk egymáshoz. Gyakrabban találkoztunk, és láttam, hogy készül a "távozásra". Így lettünk mi barátok" - tette hozzá a Borsnak.

Nem kapta meg az őt megillető elismerést

A férfi kifejtette, hogy Komár László nagyon tehetséges énekes volt, így okkal hívták őt az emberek a magyar Elvisnek, ennek ellenére egyetlen szakmai elismerést sem kapott sokáig.

Az bántotta leginkább, hogy szakmai elismerésben nem részesült.

Akkor döntöttem úgy, hogy jó barátjaként utánajárok, mit tudok tenni azért, hogy az álma teljesüljön. Sikerült elérnem, hogy a Hungaroton – a legnagyobb kiadója volt a lemezeinek – egy életműdíjjal jutalmazza a munkásságát. Ezt az elismerést végül a 66. évfordulója alkalmából megrendezett születésnapi parti keretében adtuk át Lacinak 2011-ben, és zeneszerzőjének, Nagy Tibor Magnusznak. Ő írta a legtöbb dalát, ami kivétel nélkül mind sláger lett" - emlékezett vissza a meghatározó pillanatra.

Barátja szerint Komár László nem vetette meg az alkoholt, és a lányokat sem, két végéről égette a gyertyát. A kezelőorvosa mindent megtett, hogy jól érezze magát Laci, és gyógyuljon, erősödjön, sőt, még alternatív gyógymódokhoz is folyamodott, azonban minden próbálkozás ellenére már nem lehetett megmenteni az életét.