Különleges videó került elő Krausz Gáborról

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars című műsorban ismerkedtek meg, össze is jöttek a próbák alatt. A kemény munkának köszönhetően pedig ők voltak azok, akik a magasba emelhették a trófeát, a séf pedig bebizonyította, hogy nemcsak főzni, de táncolni is tud. A páros azóta is boldog párkapcsolatban él, összeköltöztek, sőt, idén az Ázsia Expressz legújabb évadjában is együtt vágtak neki a kalandnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor

Fotó: Mikes Anna / Instagram

Most Mikes Anna tett ki egy videót arról, hogy Krausz Gábor beállt táncolni egy apa-gyerek programra. "Ennyi menő apukát! Köszönjük drága apukák, hogy beálltatok a csillámpóni órára. Megható volt, vidám volt, csodálatos volt" - írta újabb posztjában. Sztárok és celebek is like-olták a posztot, Pásztor Anna énekesnő is lelkesen nézte végig: "Ez mennyire szexi már!" - írta kommentben.

