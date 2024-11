Krausz Gábor: A főzéshez nem a rádiót kapcsolom be, hanem Annát

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars című műsorban ismerkedtek meg. A kemény munkának köszönhetően pedig ők voltak azok, akik a magasba emelhették a trófeát, a séf pedig bebizonyította, hogy nemcsak főzni, de táncolni is tud. A páros azóta is boldog párkapcsolatban él, összeköltöztek, sőt, idén az Ázsia Expressz legújabb évadában is együtt vágtak neki a kalandnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor

Fotó: Mikes Anna / Instagram

A forgatáson lépett szintet a kapcsolatunk, és lettünk végérvényesen elválaszthatatlanok.

Hazatérve aztán arra az elhatározásra jutottunk, hogy amennyire csak lehet, lazítunk a kötelezettségeinken, és arra jutottunk, hogy gyűjtjük tovább a közös élményeket. Ennek pedig a legkézenfekvőbb módja az utazgatás, így Anna egy utazást kapott tőlem a születésnapjára, ahogyan én is tőle" - kezdte Krausz Gábor.

Mikes Anna és kislánya inspirálja

A sztárséf megosztotta, hogy utazásai során rengeteg inspirációt gyűjt, ez pedig a munkájára is hatással van. Jelenleg egy egyre bővülő, nemzetközi szállodalánc executive chefje, ahol a tapasztalatait is felhasználta. Hangsúlyozta, hogy egy séfnek ma már lehetősége van az interneten tájékozódni, de ő jobban szereti a régi, kóstolásos módszert, amiben fantasztikus társává vált Mikes Anna.

Az utazásaink során kiderült, hogy Anna a tökéletes vendég-tesztalany, hiszen kitűnő az ízlése a gasztronómia terén is.

Én ugye szakmai szempontok alapján ítélek meg egy konyhát és egy ételt, de ő egy egészen új és friss szemlélettel értékel. Anna egy igényes vendég, aki se többre, se kevesebbre nem vágyik a jónál. Nem beszélve arról, hogy külön imádom, amiért imád enni" - magyarázta Krausz Gábor, aki szerint a profi táncos annyira szeret enni, hogy még a lasagnetepsijét is elfogyasztaná.

Krausz Gábor főzés közben is Mikes Annát hallgatja

"Fantasztikus érzés úgy készíteni egy ételt, hogy ott sertepertél körülöttem Hannika, miközben Anna a nappaliban ül, és szóval tart.

Persze hétköznap kicsit más a helyzet, hiszen olyankor Anna estig táncórákat tart, de ilyenkor is vacsorával várom.

Ha pedig hétvégén otthon vagyunk a főzés félig-meddig közösen történik. Ez annyit jelent, hogy bár a kedvesem segítene, én nem hagyom, viszont arra kérem, hogy helyezze magát kényelembe, és csak beszéljen, beszéljen és beszéljen.

Ő az én megnyugtató háttérzajom. Mióta együtt vagyunk, a főzéshez nem a rádiót kapcsolom be, hanem Annát

- ecsetelte a Séfek Séfe sztárja a Borsnak.