Kulcsár Edina reagált a hazugságával kapcsolatos vádakra

Augusztus elején született meg Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereke, akit eredetileg kicsit később vártak volna, de a nagy meleg miatt hamarabb került sor a beavatkozásra, ugyanis császármetszéssel hozta világra a kis Diont, csakúgy, mint másik három gyerekét is. Kulcsár azóta is a szülés utáni alakjával van elfoglalva, sokan nem is értik, miért ennyire fontos három hónappal azután, hogy megszületett a kisfia.

Kulcsár Edina négy gyerek mellett is nagyon figyel, hogy visszanyerje régi formáját. Nagyon dühös lett a fogyásáról szóló kritikák miatt

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

A négygyerekes édesanya már a terhessége ideje alatt is mindent elkövetett azért, hogy elejét vegye az elhízásnak. Ám hiába, Kulcsár Edina így is megküzdött a pluszkilókkal, és most minden erejével igyekszik ettől minél előbb megszabadulni. Most úgy tűnik, hogy sikerült egy számára is elfogadható eredményt elérni, azonban állítása valószínűleg nem igaz, legalábbis a szakértő és a követők szerint sem hihető, hogy egy hónap leforgása alatt szabadult meg kilenc kiló súlyfeleslegtől, még azzal a módszerrel sem, amit népszerűsít. Kulcsár több fotón is bizonygatni próbálja, hogy 84 kilóról mára csak 75,8-at nyom, azonban ez nagyon veszélyes lenne az egészségére is a hirtelen fogyás, főleg úgy, hogy nemrég szült.

Egy táplálkozási szakértő, gasztroblogger nem tudta szó nélkül hagyni Kulcsár Edina állításait, szerinte fogyása durván megtévesztő lehet mások számára, ráadásul veszélyes is, mivel egy hónap alatt kilenc kilót fogyni egyáltalán nem egészséges.

Remélem senki nem hiszi el, hogy egy hónap alatt egészséges táplálkozással lehetséges és egészséges dolog kilenc kilót fogyni, főleg szoptató anyaként! Engem ez borzasztóan felháborít”

- mondta a szakértő egy videóban, melyben azt állítja, Kulcsár Edina valószínűleg nem mond igazat a fogyásáról.

Kulcsár Edina is reagált a szakértő kritikájára

A fogyásával dicsekvő Kulcsár Edina is értesült a gasztroblogger által megfoglalmazott kritikákról, amire most korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben reagált, elég hosszasan taglalta véleményét és kikérte magának a hazugságról szóló vádakat.

A rövid véleményem annyi, hogy ide nem kell semmilyen szakértelem. Az is elég, ha a "szakértő" le tudja olvasni a számokat a mérlegről meg a centiről!

- kezdte kissé gúnyos stílusban az egykori szépségkirálynő, aki többször is megkérdőjelezi az őt kritizáló gasztroblogger szakértelmét is.