Kulcsár Edinát durván támadják a gyerekei miatt

Kulcsár Edina az egyik legnépszerűbb influenszer itthon, 657 ezren követik az Instagramon, ezrek követték figyelemmel újabb terhességét, szülését, de már a babáról is posztolt. Az egykori szépségkirálynőnek összesen négy gyereke van, kettő, egy fia és lánya született korábbi férjétől, Szabó András Csutitól, míg mostani párjától, Varga Márktól, azaz G.w.M-től szintén két csemetéje van, egy fiú és egy lány.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

Kulcsár Edina nemrég az Instagram-oldalán osztott meg a rappertől született két gyerekével, valamint G.w.M-el egy közös fotót, azonban többen nem értik, hogy másik két gyerekéről miért csak ritkán posztol, így olyan, mintha őket nem is szeretné.

És a többi gyerek? Velük miért nem fotózkodnak?

- kérdezte egy követő.

Komoly! Edina másik két gyereke pedig mehet a p@csába

- jegyezte meg egy másik.

Miért kell folyton azt kérdezni hol a többi gyerek?

Megvannak biztosan és jól is vannak. Lehet hogy amikor a képek készültek ők éppen nem voltak jelen, örüljetek hogy fent a kép, látjátok őket és kész. Biztos eljön majd az idő mikor mindenki egy képen fog szerepelni. Tartsatok már dolgokat tiszteletben" - kelt egy hölgy Edina védelmére.

Kulcsár Edina és G.w.M és közös gyerekeik

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

Kulcsár Edina hazudott a fogyásáról?

A négygyerekes édesanya már a terhessége ideje alatt is mindent elkövetett azért, hogy elejét vegye az elhízásnak. Ám hiába, Kulcsár Edina így is megküzdött a pluszkilókkal, és most minden erejével igyekszik ettől minél előbb megszabadulni. Most úgy tűnik, hogy sikerült egy számára is elfogadható eredményt elérni, azonban állítása valószínűleg nem igaz, legalábbis a szakértő és a követők szerint sem hihető, hogy egy hónap leforgása alatt szabadult meg kilenc kiló súlyfeleslegtől, még azzal a módszerrel sem, amit népszerűsít. Kulcsár több fotón is bizonygatni próbálja, hogy 84 kilóról mára csak 75,8-at nyom, azonban ez nagyon veszélyes lenne az egészségére is a hirtelen fogyás, főleg úgy, hogy nemrég szült.

Egy táplálkozási szakértő, gasztroblogger nem tudta szó nélkül hagyni Kulcsár Edina állításait, szerinte fogyása durván megtévesztő lehet mások számára, ráadásul veszélyes is, mivel egy hónap alatt kilenc kilót fogyni egyáltalán nem egészséges.