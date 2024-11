Hazudik Kulcsár Edina a szakértők szerint

Mint írtuk, nyáron megszületett Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereke, akit eredetileg kicsit később vártak volna, de a nagy meleg miatt hamarabb került sor a beavatkozásra, ugyanis császármetszéssel hozta világra a kis Diont, csakúgy, mint másik három gyerekét is. Időközben az is kiderült, hogy valódi luxuskörülmények között hozta világra negyedik gyerekét is, azonban másik magánkórházat választott, ugyanis az előzővel nem volt teljesen megelégedve. Azóta azonban kiderült, hogy ennek ellenére is pénzügyi gondokkal küszködhet a házaspár, bár ők mindent elkövetnek azért, hogy erre ne derüljön fény.

Kulcsár Edina és G.w.M újszülött kisfiukkal fotózkodtak, mielőtt elhagyták a kórházi luxuslakosztályt

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Kulcsár azóta is a szülés utáni alakjával van elfoglalva, sokan nem is értik, miért ennyire fontos három hónappal azután, hogy megszületett a kisfia. A négygyerekes édesanya már a terhessége ideje alatt is mindent elkövetett azért, hogy elejét vegye az elhízásnak. Ám hiába, Kulcsár Edina így is megküzdött a pluszkilókkal, és most minden erejével igyekszik ettől minél előbb megszabadulni. Most úgy tűnik, hogy sikerült egy számára is elfogadható eredményt elérni, azonban állítása valószínűleg nem igaz, legalábbis a szakértő és a követők szerint sem hihető, hogy egy hónap leforgása alatt szabadult meg 9 kiló súlyfeleslegtől, még azzal a módszerrel, amit ő népszerűsít sem. Kulcsár több fotón is bizonygatni próbálja, hogy 84 kilóról mára csak 75,8-at nyom, azonban ez nagyon veszélyes lenne az egészségére is.

Egy táplálkozási szakértő, gasztroblogger sem tudott elmenni Kulcsár állításai mellett szó nélkül, szerinte fogyása durván megtévesztő lehet mások számára, és egy hónap alatt kilenc kilót fogyni egyáltalán nem egészséges.

"Ma reggel láttam egy közismert “celeb” “influencer” anyuka Instagram-sztoriját arról, hogy egy hónap alatt kilenc kilót fogyott egy gyümölcsről elnevezett csapat tagjaként, csak mert azt az edzést végzi és azokat a recepteket készíti, négygyerekes anyaként úgy, hogy a legkisebb alig három hónapos és valószínűleg még szoptat.

Remélem senki nem hiszi el, hogy egy hónap alatt egészséges táplálkozással lehetséges és egészséges dolog kilenc kilót fogyni, főleg szoptató anyaként! Engem ez borzasztóan felháborít”

- idézi a Ripost a számos követővel rendelkező szakértő szavait, aki a Threads nevű közösségi oldalon tette közzé a videót, miután szemet szúrt neki Kulcsár Edina mindenképpen káros állítása a hatalmas fogyásáról, ami a gasztroblogger szerint egyáltalán nem igaz.