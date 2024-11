Brutális rekordot állított fel Lady Gaga

Lady Gaga és Bruno Mars közös száma, a Die with a Smile óriási siker lett világszerte, a Spotify történetében pedig azzá a dallá vált, amely eddig a legrövidebb idő alatt érte el az 1 milliárd letöltést – derült ki a zenemegosztó közösségi oldaláról.

Így jelentette be a Spotify Lady Gaga és Bruno Mars rekordját

Fotó: Instagram/Spotify

A Die with a Smile augusztus közepén jelent meg, így

az 1 milliárd letöltés eléréséhez alig három hónapra volt szüksége.

A dal korábban egyébként nyolc hetet töltött a Billboard Global 200 slágerlista élén is, valamint az alábbi országok helyi slágerlistáin szintén az élen végzett:

Belgium,

Görögország,

Izland,

Indonézia,

Izrael,

Japán,

Libanon,

Luxemburg,

Malajzia,

Hollandia,

Új-Zéland,

Norvégia,

Fülöp-szigetek,

Portugália,

Szingapúr,

Dél-Afrika,

Suriname,

Svájc,

Egyesült Arab Emírségek.

A Die With a Smile-t ráadásul nemcsak a közönség, de a szakmai is kedvezően fogadta, két Grammy-díjra is jelölték az év legjobb dalai és a popduók/popcsapatok legjobb teljesítményei között – az azonban csak 2025-ben fog kiderülni, hogy valamelyik kategóriában meg is nyerte-e a díjat.

Lady Gaga és Bruno Mars: mi hozta össze őket?

Lady Gaga és Bruno Mars már 2016-ban felléptek együtt a Victoria's Secret divatshow-ján, utóbbi pedig a nyáron is jelezte, hogy szívesen szerepelne Lady Gaga oldalán Las Vegasban – de így is csak augusztusban, alig pár nappal a Die with a Smile megjelenése előtt kezdték el követni egymást az Instagramon.

"Bruno és én nagyon tiszteljük egymást, és beszélgettünk az együttműködésről" – nyilatkozta Lady Gaga egy közleményben, amelyben arról is beszámolt, hogy az együttműködés végül egy malibui stúdiózás során valósult meg. Bruno Mars megmutatta az énekesnőnek a dal alapját, aki elmondása szerint azonnal elájult attól, amit hallott – majd még aznap este együtt befejezték és felvették, így született a Die with a Smile.

Hallgassa meg, ha már ennyi szó esett róla!