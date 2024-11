Itt vannak a megrázó részletek Lagzi Lajcsi feleségének haláláról

Mint írtuk, meghalt Lagzi Lajcsi volt felesége, Boglárka, akitől hivatalosan közel három évvel ezelőtt vált el a zenész. Lagzi Lajcsi volt feleségének 2015-ben életmentő beavatkozásra volt szüksége.

Lagzi Lajcsi gyászol

Fotó: LifeTV

Lagzi Lajcsi gyermekei édesanyjának halála a családot és a barátokat is váratlanul érte. Egy ismerős most elárult néhány részletet Bogi utolsó napjairól. Boglárka hosszú évek óta küzdött a gyilkos kórral, amit 2015-ben diagnosztizálták nála, ennek ellenére az ismerős elmondása szerint nem az ismert betegsége okozta a halálát. Az is kiderült, hogy Lajcsi volt felesége kedden még teljesen jól volt - az asszony kedd éjszaka lett rosszul az otthonában, szerda reggel került kórházba, ahol mindössze másfél nap alatt romlott le az állapota annyira, hogy csütörtök dél körül meghalt - írta a Bors.

Lagzi Lajcsi gyerekei mellette voltak

Az édesanya 2022-ben vált el a zenésztől, a gyerekeivel pedig nagyon nagyon szoros volt a kapcsolata. Az ismerős arról is beszámolt, hogy a gyerekek végig mellette voltak a kórházban, de sajnos a betegség nagyon gyorsan legyőzte. Boglárka két fiát, Lajost és Istvánt, illetve lányát, Bogit összetörte a gyász és teljesen elzárkóznak a nyilvánosságtól.

