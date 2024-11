Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nagyot buktak a Legyen Ön is milliomos!-ban - videó

Hétfő este 21:20-kor visszatért a TV2 képernyőjén a világ egyik legismertebb gameshow-ja, a Legyen Ön is milliomos! Palik László műsorvezetésével. Az első adásban ismert játékosok próbáltak szerencsét, Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv voltak az első celebpáros. Ötödik kérdésük így hangzott: "Melyik bankjegyünkön látható II. Rákóczi Ferenc portréja?"

Egyáltalán nem volt biztos a válaszban, de segítség nélkül megjelölték azt, amit helyesnek gondoltak a Legyen Ön is milliomos!-ban. Végül nagyot buktak, nyeremény nélkül távoztak a TV2 műsorából.

"Igazából nem féltem attól, hogy eljutunk az ötvenmillióig, az összes segítséggel. El kell, hogy mondjam, nem érzem magam kellemetlenül. Én azt hittem, hogy ez az egész egy ilyen általános műveltségi show, évszámokkal.

Nálunk Zsuzsi kezeli a pénzt, ő is ugye leginkább bankkártyán. Nekem sosem volt fontos a pénz, innentől kezdve fogalmam sincs, hogy melyiken mi van, csak ez így beugrott.

Ezzel együtt azt gondoltam, hogy 100 ezernél nem fogunk elvérezni. Elvéreztünk" - mondta Dietz Gusztáv, miután elbukták a nyereményt.

Palik László az Origónak mesélt a műsor visszatéréséről

A Legyen Ön is milliomos! a világ 136 országában óriási sikerrel futott kvízműsor, amely jelenleg is több mint 30 országban látható. A legendás vetélkedőből akár 50 millió forinttal is távozhatnak a játékosok, ha helyesen válaszolnak a kérdésekre. A kvízmester székében ezúttal Palik Lászlót köszönthetik a nézők, a műsor hétfő este 21:20-kor indult a TV2-n.

A műsorvezető az Origónak az újításokról beszélt, a csend erejéről, az ügyesen összeválogatott kérdésekről, és arról, hogy mennyiben más egy adás sztárokkal vagy civilekkel.

"Komoly megtiszteltetésként élem meg, hogy jeles szaktársaimat követően résztvevője lehetek ennek a formátumnak, kitűnő neves, nagy gyakorlattal bíró tévések után ülhetek a műsorvezetői székbe. Sajnos Vágó István, aki itthon meghonosította és sikerre vitte ezt a formátumot már nincs közöttünk…

Ahogy elkezdtünk forgatni, csak azt szerettem volna, hogy ez egy „jó Milliomos” legyen, hogy ne rólam szóljon. Sokkal inkább arról, hogy legyen tere és lehetősége az otthon ülő nézőnek játszani, velünk gondolkodni.

Hitem szerint ez a műsor a kitűnő játékosainkról és a nagyon sokszor fifikás, hol könnyebb, hol nehezebb kérdésekről kell, hogy szóljon" - mondta.