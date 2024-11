Hollywoodi luxusból egy régi buszba: mi történt a sikeres modellel?

Hollywoodi luxuskörülmények közül egy lakóbuszba csöppent a korábbi modell, Laura La Rue, ráadásul az elmondása szerint minden a saját elhatározása szerint történt. A 32 évesen "nyugdíjba vonult" nő jelenleg egy felújított iskolabuszban neveli a gyerekét, és megpróbál önellátó lenni, hisz leginkább a saját terményeikből élnek.

Laura La Rue a birtokán

Fotó: Instagram/Laura La Rue / Instagram/Laura La Rue

Ki az a Laura La Rue?

Laura La Rue 16 évesen még az iskolát is otthagyta, hogy modell lehessen, és hamar be is futott Los Angelesben: olyan híres fotósokkal dolgozott együtt, mint David LaChappelle, miközben olyan sztárok mellett is megfordult, mint Leonardo DiCaprio.

Végül 2016-ban hagyta ott a rivaldafényt, miután egyrészt elege lett a nagyvárosi életből, és hasonló természeti környezetbe vágyott, mint amilyenben felnőtt; másrészt a modelldiéta és az állandó stressz egészségügyi problémákat is okoztak nála.

Laura La Rue egy korábbi lakókocsija előtt

Fotó: Instagram/Laura La Rue

Nagyot ugrott Hollywoodból, és először egy kis faházba költözött az édesanyja birtokára – majd miután a ház leégett, egy férfival, a gyereke későbbi apjával utazgatott. A teherbe esése után jött rá ismét, hogy szeretne letelepedni, így a kaliforniai Ojaiban vett egy kis birtokot, ott alakított ki maguknak egy otthont egy régi iskolabuszból.

"A legtöbb ember megházasodik, vesz egy házat és gyereket vállal. Én is ezt akartam – egy biztonságos menedéket, ahová meghívhatom a barátaimat, és élvezhetem a legszükségesebb dolgokat. Szerencsére ahhoz, ahogyan én élek, nem kell sok pénz" – mondta a Los Angeles Timesnak.

Laura La Rue új életéről a New York Post is közölt egy cikket, amelyben fotók is láthatók a korábbi modell otthonáról. A nő YouTube-csatornát is visz, ahol főleg az életmódjával kapcsolatos tanácsokat oszt meg, már több mint 26 ezer feliratkozója van. Egy videót itt is megnézhet arról, hogy milyen körülmények között él: