Rekordhosszú ideig szenvedett az első kérdéssel a Legyen ön is milliomos játékosa

"Végletekig türelmes vagyok, és bízom benne hogy, ez be fog bizonyosodni a nézők számára is. Ez a formátum egyik leglényegesebb eleme ugyanis, mert a Milliomosban, szemben sok más kvízzel, nincs időnyomás, tényleg gondolkodhat a játékos. A mai korban is kell a gondolkodásnak hely, idő és tér. De a csönd is őrült izgalmas dolog, a feszültséget növeli ha együtt élünk vele… sokszor úgy éreztem, hogy ez a formátum egy kicsit 'levetkőzteti' a benne résztvevőket, mert meg kell mutatnunk valójában, nekünk, embereknek, hogy mit tudunk, hogyan jutunk el a jó vagy rossz válaszig. Olyan, mint egy röntgenkép a fejünkről ahol, látjuk, hogy mi zajlik bent" - mondta az Origónak adott interjúban Palik László, akinek a türelmére ezúttal tényleg szükség volt.

Legyen ön is milliomos

Fotó: TV2

A november 29-i adásban egészen ritka jelenetet láthattak a kvíz nézői, ugyanis az új játékosnak az első kérdés komoly akadályt jelentett, egyszerűen leblokkolt, nem tudta a választ, nem is ismerte a mondást. Öt perc nagyon hosszú idő a modern, dinamikus, pörgős televíziós gameshow-khoz szokott nézőknek, de most épp öt percig kínlódott a nyitókérdéssel, ami mindössze 10 ezer forintot ért. Erről van szó:

Fotó: TV2

A játékos annyira elbizonytalanodott, hogy még a közönség segítségét is elhasználta az első kérdésre. A stúdióban ülők azonban nem voltak számára túl meggyőzők, noha az egyik válaszra 50 százalék érkezett.

