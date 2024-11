Mindenki az új Leót akarja – Leonardo DiCaprio mehet nyugdíjba, itt van Leo Woodall

Úgy tűnik a 25 éves modellek szakértője, Leonardo DiCaprio méltó ellenfelet talált a vásznon egy másik Leo személyében. Leo Woodall alig két éve robbant be a Fehér lótusz második évadában, az ellentmondásos szépfiú máris milliók szívét hódította meg. Az idei évben azonban az is megismerte a nevét, aki nem akart: Leo a Netflix idei sikersorozatában bizonyította: több egy csinos pofinál és képes elvinni a hátán egy komplett sorozatot, és közben hiteles alakítást nyújtani a vásznon. Leo szekere durván beindult, legközelebb Renée Zellwegert csábítja el a vásznon.

Leo Woodall két év alatt a csúcsra jutott

(Fotó: Getty Images/WireImageRodin Eckenroth)

Ki is Leo Woodall?

Hollywoodot tényleg az angol és az ír szépfiúk hódítják meg, és ehhez a díszes társasághoz Woodall is masszívan hozzátartozik. A színész Londonban született, édesapja színész, édesanyja tanár. Leo 26 évesen robbant be a köztudatba, miután szerepelt a Vámpírakadémia két részében Mike White meghívta, hogy csatlakozzon a Fehér lótusz második évadába, ahol a rejtélyes Jack szerepében nem csak egy unott sármőrt, de egy igazi gátlástalan svindlert alakított. A színész mindent bedobott a szerepért, még egy igen merész szexjelenetet is bevállalt, amit nehezen tudtak feledni a nézők. Ez a siker elég volt ahhoz, hogy 2022 év végén a Netflix bejelentse: ő alakítja Dextert, David Nichols Egy nap című könyvének sorozatadaptációjában. Nem volt könnyű dolga, ugyanis a 2011-es Anne Hathaway és Jim Sturgess főszereplésével készült filmnek akkora rajongótábora van, hogy szinte lehetetlennek tűnt megugrani a feladatot. A kritikusok és a nézők azonban egyaránt úgy gondolták, Leo a hajtómotorja a sorozatnak, kölykös unott sármja mindenkit levett a lábáról, sokak szerint Leo Woodall az angol James Dean Z-generációs reinkarnációja.

Legközelebb Bridget Jones-t csábítja el a 28 éves Leo

(Fotó: Peacock)

Hova tovább Leo?

Hogy lesz-e akkora sikere, mint az emlegetett Leonardo DiCapriónak a Titanic-kal, még kérdés, azonban legközelebb a vásznon egy igazi MILF-faló fiatalembert alakít, ő csábítja el az 50-es éveiben járó özvegy Renée Zellwegert a Bridget Jones negyedik részében, a Bridget Jones: Bolondulásig című filmben. A siker szinte garantált Roxster szerepével, Leo pedig további négy filmben lesz érdekelt a következő egy évben.