Így néz ki most az Esmeralda egykor népszerű sztárja, Leticia Calderón - képek

Az Esmeralda 1997-es mexikói telenovellát Delia Fiallo alkotta meg egy 1970-es venezuelai sorozat alapján, és jó döntést hozott, hiszen világszerte nagy sikert aratott a feldolgozással. A női főszerepben Leticia Calderón volt látható, a további főbb szerepeket a következő színészek alakították:

Fernando Colunga

Enrique Lizalde

Laura Zapata

Ana Patricia Rojo

Fernando Colunga és Leticia Calderón az Esmeralda két főszereplője

Fotó: Origo

Mexikóban a Canal de las Estrellas mutatta be 1997. május 5-én, Magyarországon egy évvel később, 1998-ban került adásba, elsöprő sikereket aratott akkoriban a vak lány szomorú története, akit egy félreértés miatt szakítanak el családjától csecsemőkorában. A sors fintora azonban, hogy mégis visszatalál gyökereihez, azonban nem tudja, hogy szerelme, José Armando Peñarreal családja, valójában az ő családja, hiszen elcserélték őket újszülött korukban. A szövevényes, drámákkal teli történetet bonyolítja, hogy Esmeralda Rosales karaktere vakon született, ez sok bonyodalmat okoz.

Fernando Colunga és Leticia Calderón az Esmeralda egyik jelenetében. A színésznő egy vak lányt játszott a történetben, ebből sok bonyodalom adódott

Fotó: Origo

Leticia Calderón és a José Armandót alakító Fernando Colunga a történet elején 18 éves fiatalokat alakítanak, azonban már akkoriban harmincas éveik elején jártak. Colunga számos, szintén sikeres telenovellában feltűnt azóta, az egyik legkedveltebb mexikói színész volt a kilencvenes években hazánkban is. Olyan szappanoperákban játszott főszerepet, mint a Maria Mercedes, a María, és kisebb szerepben a Marimarban is feltűnt Thalía mexikói színésznő, énekesnő oldalán. De láthatták a nagy sikerű Paula és Paulinában is, ahol Gabriela Spanic mellet tűnt fel főszereplőként.

Leticia Calderón legnagyobb nemzetközi sikere azóta is az Esmeralda, de már ismerősnek tűnhetett a telenovellák kedvelőinek a Megveszem ezt a nőt című, 1990-es sorozatból is, amelyben Ana Cristina Montes de Oca szerepében tűnik fel. Hiába volt itthon is népszerű a sorozat, Calderón mégis a későbbi Esmeraládnak köszönhetően lett közönségkedvenc, elsősorban a kelet-európai országokban, köztük Magyarországon is.

Carmen Leticia Calderón León Mexikóvárosban született, 1968. július 15-én, a mai napig aktív színésznőként. Calderón már gyermekkorában is arról álmodozott, hogy egyszer színésznő lehessen. Karrierje kezdetén színházi darabokban is játszott, 1982-től már telenovellákban is feltűnt.