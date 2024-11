Megszólalt Liam Payne halálának az egyik gyanúsítottja

Október 17-én érkezett a hír, miszerint a One Direction egykori tagja, Liam Payne 31 éves korában meghalt, ugyanis kizuhant egy szállodai szoba erkélyéről. A fiatal énekes a harmadik emeletről zuhant a mélybe, és rendkívül súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Gyászolnak a One Direction-rajongók, meghalt Liam Payne

Fotó: AFP

A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált, drog hatása alatt volt. A rendőrség megerősítette, hogy fehér port találtak a szobában, valamint klonazepámot tartalmazó gyógyszert is: ez szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító hatással bír, epilepszia miatt is szedik. A szervezetében a kiszivárgott toxikológiai jelentés szerint találtak kokaint, benzodiazepint (gyakran szorongásoldóként, nyugtatóként alkalmazzák), cracket és „pink kokaint”, amely metamfetamin, ketamin és MDMA keveréke. Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben.

Liam Payne a pincérrel drogozott

Az énekes halálának ügyében három ember is gyanúsítanak, akik mind hozzásegítették a sztárt ahhoz, hogy droghoz jusson. Egyikük, Braian Nahuel Paiz, az argentin pincér azonban nemrég megszólalt, és elismerte, hogy halála előtt kétszer is találkozott a One Direction sztárjával, sőt, drogozott is vele, azonban azt nem ismerte el, hogy kábítószert adott volna neki.

"Soha nem szállítottam Liamnek drogot. Liam először a munkahelyemen lépett velem kapcsolatba. Elérhetőségeket cseréltünk, és még aznap este találkoztunk. Minden normális volt. A hotelszobájából jött le értem, mert eltévedtem. Megmutatott nekem néhány zenét, amit ki akart adni.

Hallottam, hogy az emberek azt mondták, hogy drogozott, de az igazság az, hogy amikor beért az étterembe, ahol dolgoztam, már a drogok hatása alatt volt, és valójában nem evett semmit"

- mesélte a férfi az argentin televízióban.

Hozzátette, hogy Liam Payne egy titkosított Instagram-oldalon kommunikált vele. Bevallotta, hogy az énekes kokaint fogyasztott, miközben ő marihuánát szívott, azonban ennél több nem történt.

Együtt drogoztunk, de soha nem vittem neki drogot, és pénzt sem fogadtam el tőle

- idézte őt a Mirror.

Braian Nahuel Paiznál a rendőrök házkutatást tartottak, azonban még nem hallgatták őt ki.