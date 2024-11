Liam Payne meztelen képeket küldött magáról a halála előtt

Október 17-én érkezett a hír, miszerint a One Direction egykori tagja, Liam Payne 31 éves korában meghalt, ugyanis kizuhant egy szállodai szoba erkélyéről. A fiatal énekes a harmadik emeletről zuhant a mélybe, és rendkívül súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Liam Payne

Fotó: AFP/Daniel Leal-Olivas

Liam Payne folyamatosan zaklatta az exét

Egy jogi közlemény szerint a világsztár exének, Maya Henrynek és a fiatal nő családjának is pikáns, erotikus képeket küldött a halála előtt pár nappal. Az állítólagos képek között szerepelt Liam Payne nemi szerve, és különféle videók arról, ahogyan az énekes maszturbál. A közleményben Payne-t azzal is vádolták, hogy a férfi egy harmadik félnek meg akarta mutatni a Maya Henryről és más exéről készült intim felvételeket a nők beleegyezése nélkül.

Maya Henry meg nem határozott összegű büntető kártérítést fog követelni, Liam Payne ügyvédeinek 10 napjuk volt, hogy reagáljanak a vádakra, azonban a sztár még idő előtt meghalt. Az ex egy október 14-én megjelent podcastinterjúban azt is állította, hogy Payne a függőségi problémáit használta arra, hogy manipulálja őt.

Folyamatosan üzeneteket küldött nekem, miután szakítottunk.

Mindig a halállal játszott, és azt mondta: „Meg fogok halni. Nem vagyok jól. Egyszer megpróbáltam segíteni neki, de nem fogadta el.

Üzenetet írt anyámnak: „Nem vagyok jól, kérje meg Mayát, hogy vegye fel velem a kapcsolatot

- emlékezett vissza a lány, aki azt is elmondta, hogy Liam Payne folyamatosan zaklatta őt és mindig más telefonszámokról hívta őt vagy hagyott neki üzenetet - számolt be róla a Page Six.

Halála estéjén drogozott

A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált, drog hatása alatt volt. A rendőrség megerősítette, hogy fehér port találtak a szobában, valamint klonazepámot tartalmazó gyógyszert is: ez szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító hatással bír, epilepszia miatt is szedik. A szervezetében a kiszivárgott toxikológiai jelentés szerint találtak kokaint, benzodiazepint (gyakran szorongásoldóként, nyugtatóként alkalmazzák), cracket és „pink kokaint”, amely metamfetamin, ketamin és MDMA keveréke. Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is. Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben.