Három embert vádolnak a One Direction-tag halálának ügyében

Három ember ellen emeltek vádat a One Direction sztárja, Liam Payne halálával kapcsolatban - közölték az argentin hatóságok. Az énekes október 16-án halt meg, miután lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeleti erkélyéről. Az egyik személyt, aki Payne-t kísérte, azzal vádolják, hogy halála baleset után magára hagyta az énekest, valamint valószínűleg ő látta el kábítószerrel a popsztárt. Egy szállodai alkalmazottat és egy harmadik személyt szintén megvádoltak azzal, hogy segítettek drogot szerezni. A letartóztatottak közül egyiket sem nevezték meg - írta a BBC.

Liam Payne

Fotó: AFP

Halála estéjén drogozott Liam Payne

A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált, drog hatása alatt volt. A rendőrség megerősítette, hogy fehér port találtak a szobában, valamint klonazepámot tartalmazó gyógyszert is: ez szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító hatással bír, epilepszia miatt is szedik. A szervezetében a kiszivárgott toxikológiai jelentés szerint találtak kokaint, benzodiazepint (gyakran szorongásoldóként, nyugtatóként alkalmazzák), cracket és „pink kokaint”, amely metamfetamin, ketamin és MDMA keveréke.

Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is. Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!