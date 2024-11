Rejtélyes felvétel került elő Liam Payne-ről

A One Direction énekese közel egy hónappal ezelőtt zuhant le egy szállodai szoba erkélyéről. Liam Payne szervezetében drogot találtak, azonban belső és külső sérüléseibe halt bele. A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált. Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is.

Liam Payne

Fotó: AFP/Daniel Leal-Olivas

Liam Payne halála előtt az egyik alkalmazottal beszélt

Nemrég egy videó szivárgott ki a világsztárról, ahol halála előtt 3 órával a Buenos Aires-i szálloda egyik alkalmazottjával látható. A felvétel a pincében készült, ahol Liam Payne Ezequiel David Pereyrával beszélget, akit egyébként azzal gyanúsítanak, hogy ő volt az, aki drogot adott az énekesnek egy szappanosdobozban nem sokkal a halála előtt. A rendőrség még nem erősítette meg, hogy Pereyra van a felvételen, de nagy a valószínűsége. A videóból jól kivehető, hogy Pereyra a pincében székeket pakol, majd a liftből Liam Payne száll ki. Úgy tűnik, hogy a férfi jó barátságban lehet egymással, ugyanis beszélgetnek, majd egymás kezébe csapnak. A kiszivárgott felvételt követően pedig 3 óra múlva holtan találták a sztárt - számolt be róla a TMZ.

Meztelen képeket küldött exének és annak családjának

Egy jogi közlemény szerint a világsztár exének, Maya Henrynek és a fiatal nő családjának is pikáns, erotikus képeket küldött a halála előtt pár nappal. Az állítólagos képek között szerepelt Liam Payne nemi szerve, és különféle videók arról, ahogyan az énekes maszturbál. A közleményben Payne-t azzal is vádolták, hogy a férfi egy harmadik félnek meg akarta mutatni a Maya Henryről és más exéről készült intim felvételeket a nők beleegyezése nélkül.

Maya Henry meg nem határozott összegű büntető kártérítést fog követelni, Liam Payne ügyvédeinek 10 napjuk volt, hogy reagáljanak a vádakra, azonban a sztár még idő előtt meghalt. Az ex egy október 14-én megjelent podcastinterjúban azt is állította, hogy Payne a függőségi problémáit használta arra, hogy manipulálja őt.

Folyamatosan üzeneteket küldött nekem, miután szakítottunk.

Mindig a halállal játszott, és azt mondta: „Meg fogok halni. Nem vagyok jól. Egyszer megpróbáltam segíteni neki, de nem fogadta el.

Üzenetet írt anyámnak: „Nem vagyok jól, kérje meg Mayát, hogy vegye fel velem a kapcsolatot

- emlékezett vissza a lány, aki azt is elmondta, hogy Liam Payne folyamatosan zaklatta őt és mindig más telefonszámokról hívta őt vagy hagyott neki üzenetet.