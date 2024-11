Eltemették Liam Payne-t - képek

A One Direction énekese egy hónappal ezelőtt zuhant le egy szállodai szoba erkélyéről. Liam Payne szervezetében drogot találtak, azonban belső és külső sérüléseibe halt bele. A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált.

Liam Payne koporsója

Fotó: Instagram.com/dawn_images/

Ilyen volt Liam Payne temetése

A világsztárt november 20-án temették el Amershamben, Londontól északnyugatra. A szertartáson nemcsak a család, de számos sztár is részt vett, többek közt Liam Payne egykori párja és gyerekének anyja, Cheryl Cole is.

Liam Payne temetése

Fotó: Instagram.com/on_cloud_9_soul/

Teljesen összetört. Ő maga is gyászol, de ott van a kisfia, aki nem fogja többé látni az apukáját, és ez egyszerűen szívszorító. Bár ő és Liam már régen szakítottak, összekötötte őket a kisfiuk

- árulta el egy névtelen forrás.

Liam Payne koporsója

Fotó: Instagram.com/dawn_images/

Cheryl Cole és Liam Payne még 2006-ban találkoztak először a brit X-Faktor válogatóján, szerelmüket pedig csak évekkel később, 2016-ban vállalták fel a nyilvánosság előtt. 2017-ben született meg a fiuk, Bear, majd rá egy évvel később szakítottak. Cheryl Cole-t nagyon megviselte az énekes halála, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy kisfiuk soha ne felejtse el az édesapját.

Cheryl Cole Liam Payne temetésén

Fotó: Instagram.com/people/

A temetésen a sztár koporsója egy fehér hintón érkezett meg a Szent Mária templomhoz, melyet a son és daddy feliratú virágkoszorúk díszítették. A búcsúztatón a virágok közt egy bowling dísz is helyet kapott, mi az énekes szeretett hobbijára utalt. A szertartásra a One Direction többi tagja, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson és Niall Horan is tiszteletüket tették, akik több év után most mutatkoztak ismét együtt. Mélyen megrendítette őket egykori zenésztársuk halála, Harry Styles teljesen összetört.

Harry Styles Liam Payne temetésén

Fotó: Instagram.com/dawn_images/

Rajtuk kívül Liam Payne barátnője,Kate Cassidy, a Girls Aloud egykori tagjai, Kimberley Walsh és Nicola Roberts szintén részt vettek a temetésen, ahogy a One Direction korábbi producere, Simon Cowell is - számolt be róla a BBC.