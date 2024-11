Meglepő részletek derültek ki Liam Payne temetéséről

Október 17-én érkezett a hír, miszerint a One Direction egykori tagja, Liam Payne 31 éves korában meghalt, ugyanis kizuhant egy szállodai szoba erkélyéről. A fiatal énekes a harmadik emeletről zuhant a mélybe, és rendkívül súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Gyászolnak a One Direction-rajongók

Fotó: AFP

Mi várható Liam Payne temetésén?

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az énekes holttestét visszaszállította a családja az Egyesült Királyságba, temetésének pontos időpontját pedig napok múlva meg is osztják, amiről eddig nem sok részletet lehetett tudni, most azonban a család egy közeli ismerőse felfedett néhány titkot.

"Liam temetése tele lesz A-listás sztárokkal, mivel annyira szerette őt a show-biznisz közössége, és sokan közülük nagyon szomorúak a tragikus halála miatt.

A családja szeretné, ha a búcsúztatása visszafogott és tiszteletteljes lenne, hiszen Liam is ezt szerette volna, miután annyira földhözragadt volt

- kezdte a Radar Online-nak a bennfentes.

"Liamet nagyon sokan szerették, nyilvánvalóan óriási lesz az igény, így a szertartás szükségszerűen hatalmas esemény lesz.

A részleteket még titokban tartjuk, amíg véglegesen alá nem írják őket, de hamarosan bejelentésre kerülnek

- tette hozzá

Értesülések szerint szülőhazájában, a Wolverhamptonban lévő Szent Péter katedrálisban tartják majd meg a szertartást, ahová minden bizonnyal nemcsak a rokonok és barátok, hanem a rajongók is elmennek majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy a One Direction tagjai is részt vesznek-e majd a temetésen, azonban az biztos, hogy több énekes is tiszteletét teszi majd - írja a Mirror.

Az 1835-ben épült templom több mint 300 fő befogadására alkalmas.

Halála estéjén drogozott

A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált, drog hatása alatt volt. A rendőrség megerősítette, hogy fehér port találtak a szobában, valamint klonazepámot tartalmazó gyógyszert is: ez szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító hatással bír, epilepszia miatt is szedik. A szervezetében a kiszivárgott toxikológiai jelentés szerint találtak kokaint, benzodiazepint (gyakran szorongásoldóként, nyugtatóként alkalmazzák), cracket és „pink kokaint”, amely metamfetamin, ketamin és MDMA keveréke. Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is. Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben.