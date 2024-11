Lindsay Lohan arca nagyon megváltozott

Elsőre fel sem ismertük a Disney egykori üdvöskéjét legújabb Netflix filmjének az előzetesében, ami mától már el is érhető a streaming-szolgáltató felületén. Lindsay Lohan A mi kis titkunk 38 éves sztárja vagy a csodának, vagy valamilyen szépészeti beavatkozásnak köszönhetően visszafiatalodott a pár évvel korábbi önmagához képest. A csinos színésznő a sikeres tinikarrierjét botrányok halmozásával tette tönkre, de évekkel ezelőtt új esélyt kapott a Netflixtől, és évente legalább egy új filmet gyárt nekik.

Lindsay Lohan arcán nyoma sincs az éveknek és a zűrös életvitelének A mi kis titkunk-ban (Fotó: Netflix)

Lindsay Lohan kis titka

A mi kis titkunk tökéletesen illeszkedik a Netflix hálaadás és karácsony között kínálatába, amit a jelek szerint a magyar nézők is értékelnek, ugyanis a streaming óriáson másfél hete vezet a dögös hóember és a Magic Mike karácsonyi verziója a hazai nézettséget tekintve. A mi kis titkunk egy klasszikus helyzetkomikumra épülő film, ahol a hősnő véletlenül összetalálkozik egyik exével 10 évvel a szakításuk után egy olyan családi vacsorán, ahol először találkozik az új párja rokonaival. A csavar a sztoriban az, hogy az ex az új lovag húgával jött össze, vagyis pár napig el kell egymást viselniük. A régi döntések és érzések azonban nem biztos, hogy teljesen elmúltak, de nem árulhatják el a közös titkukat a rokonság előtt. A férfi anno meg is kérte Lohan karakterének kezét, de a gyűrűre egy erős nem volt a válasz. De akad egy minden lében kanál anyós, aki az áskálódásával újabb komikus pillanatokat okoz A mi kis titkunk nézőinek. Lesz itt cikis karácsonyi vacsora, számos helyzetkomikum, de Lindsay még egy drogos templomi beszédet is bevállalt a siker érdekében. Lohan komikai vénája egyre izgalmasabb és érettebb, ami a traileren is teljesen átjön.

Lindsay Lohan és Ian Harding vajon újra egymásra találnak? (Fotó: Netflix)

Neves társaságot kapott Lindsay Lohan

Lohan partnerei a Hazug csajok társaságából ismert Ian Harding és a legendás Broadway színésznő, Krisin Chenoweth, aki a jövő héten a magyar mozikban debütáló Wicked színpadi verziójában alakította Ariana Grande jóboszorkányát, Glindát. Mint a napokban kiderült, Kristin is feltűnik az Óz a nagy varázsló előzményfilmében egy cameo szerepben, a film amúgy - ahogy megjósoltuk - durván lenyomta a Gladiátort, és az év harmadik legerősebb nyitányát produkálta az Agymanók 2, illetve a Deadpool és Rozsomák után.

A mi kis titkunk mától érhető el a Netfixen.