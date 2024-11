Nyolcmillió forintot követel volt zenésztársa L.L. Juniortól

Közel két év után sem csitul a Fekete Vonat-botrány, a zenekarban Beat néven fellépő Fehér Tibor újra üzent L.L. Juniornak a közösségi médiában, még mindig a gázsiját követeli tőle – ami szerinte nyolcmillió forintnak felel meg.

Fehér Tibor Beat megint kikelt L.L. Junior ellen

Fotó: Facebook/Fehér Tibor Beat / Facebook/Fehér Tibor Beat

Az van, hogy még mindig hallgat a lelkiismeret Lacinkban,

és nem is vártam mást... De persze ki lehet magyarázni sok mindent... De hogy van az, hogy mindenki, aki melózott a koncert létrejöttén, de még a wc-s néni is, csakúgy mint a közönség, úgy ment haza, hogy megkapta azt a pénzt, amire számított vagy azt a koncertélményt, amiért potyinelt... Tehát amiben megegyeztek a koncert szervezőivel... a dobos, Dopeman és Peti, Zsoldos Béla stb. stb., tehát mindenki ki lett rendezve.

Fatimán és rajtam, Beaten kívül mindenki megkapta, amire szerződött vagy amiért fizetett...

Ugye? Hisz rajtunk kívül senki se tette szóvá, hogy nem rendezték a csekket felé... Nos...??!!" – magyarázta Beat.

L.L. Junior

Fotó: Instagram/L.L. Junior / Instagram/L.L. Junior

"Nem vagyok a biznisz nagyágyúja... de milyen üzleti modell az, ahol az esetleges anyagi veszteséget vagy be nem zsebelhető hasznot a zenekar két legfontosabb tagjára mérik, mint sajnos deficitet??? Ha mindenki megkapta a lét, akkor mi miért nem azt a fejenként elmaradt 8 millát?? Értitek??? Hát vagy mindenki off, és no money, vagy mindenki on, és zsebeli a pénzét!!! Habi ők rafkósak... Most szólok...

Nem mondtam le a pénzemről, ami jár, és nem is fogok!"

– mondta Beat, majd arra kérte a követőit, hogy átváltott jegyekkel, azok másolatával segítsenek igazolni őt.

Mit mond L.L. Junior?

Beat a koncert óta igencsak lecsúszott, hajléktalanként is élt, nem először mondta el a véleményét korábbi zenésztársáról. L.L. Junior közben már többször nyilatkozott úgy, hogy a tavaly januári nagykoncert anyagi csődjéért nem ő volt a felelős, a többiek alaptalanul hibáztatták.