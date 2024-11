Egy szál bugyiban és melltartóban fotózták Lolát - képek

Szinte még sosem látott merészséggel mutatta meg formás testét Lola, azaz Korsós Judit, aki egy ideje eléggé maga alatt volt a szakítását követően. A 36 éves énekesnő nehezen bírta feldolgozni, hogy véget ért hosszú kapcsolata, kicsit el is tűnt a nyilvánosság elől egy időre. Most azonban újult erővel tér vissza, és magához képest szokatlan fotókon mutatta meg, hogy milyen kirobbanó formában van. Lola egy szál bugyiban és melltartóban pózolt a kamerának, csak egy párducmintás, nyitott felsővel próbálta magát takargatni. A szetthez egy szexi, hosszú szárú csizmát is társított, így lett még merészebb a fotók hatása.

A képek között lapozhat:

Lola újra boldog civil párja mellett

Az énekesnő és korábbi párja, Bence már esküvőre készültek, amikor 2017 decemberben jelentették be, hogy lefújják az esküvőt és szakítottak. 2018-ban Norbi személyében új párja lett, azonban 2021-ben ők is külön utakon folytatták tovább. Ez annyira megviselte őt, hogy szakemberhez fordult segítségért, és nem is gondolta, hogy újra boldog lehet. Az énekesnő olyan sokat csalódott, hogy nem is kereste a szerelmet, azonban egy civil férfi váratlanul elrabolta a szívét, amiről Lola nyáron beszélt először.

Számomra is hihetetlen, de párkapcsolatban élek, ami nagyon-nagyon jó, össze is költöztünk, nagyon élvezem... Jó egy társsal élni, csak nem mindenki társ, akivel együtt élünk életünk folyamán.

Nagyon szomorú lehetett kívülről nézni az én életemet, mikor mondjuk három éve azt mondtam, nekem már teljesen mindegy. Én boldog vagyok a kiskutyámmal, mert valahogy olyan férfiakkal találkoztam össze, hogy édes Jóistenem! Van, aki írogat folyamatosan az Instán, és csak írogat és írogat, és nem értettem, mikor jutunk el oda, hogy egy kávéra elhívjon. Vagy olyat, akin azt láttam, hogy szerencsétlenkedik az életben…" - magyarázta korábban az énekesnő, akinek az egyedüllét egy ideig jót tett, majd kezdett nála átfordulni rossz irányba.

Lola túlságosan is élvezte, megszokta, hogy a maga ura, azonban ráébredt, hogy nem természetes, amit érez, és javítani akart azokon a rossz szokásokon is, amiket ő elkövet a párkapcsolataiban. Végül szakember segítségét kérte, hogy rájöjjön, ő hol rontja el, és rengeteget olvasott a témáról, ami elmondása szerint sokat segített abban, hogy most egy stabil párkapcsolatot tud építeni.