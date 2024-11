Így ismerkedett meg az új párjával Lola

Évekig egyedül volt, el is zárkózott egy új párkapcsolattól Lola, akinek egy ideje mégis új barátja van. Az énekesnő 2017 végén az esküvőjét is lefújta egy másik nő miatt, majd a következő párjával 2021-ben szakítottak – azóta pedig nem is nagyon beszélt a magánéletéről, egészen mostanáig.

Lola

Fotó: Lola/Instagram / Lola/Instagram

"Szinte nem is tudom, hogyan lettünk egy pár.

Az egyik munkám során találkoztunk, és már az elején erős hatást gyakorolt rám.

Vele kellett találkoznom egy irat miatt, amiből beszélgetés lett, később pedig kávézás. Én akkor már nem akartam pasizni, úgy is mentem oda, hogy majd meglátjuk, ez randi-e, vagy sem. Mint kiderült, ő is pont így volt vele" – mesélte Lola a Hot! magazinnak arról, hogy a mostani párjával miként ismerkedtek össze.

A SzerencseSzombat korábbi műsorvezetője a lapnak azt is elmondta, a barátjával már össze is költöztek, természetesen a barátainak és a családjának is bemutatta.

Ki Lola új párja?

Lola korábban a Palikék Világa videosorozatban beszélt a párjáról, akiről már akkor kiderült, hogy "civil", nem a médiában vagy a zeneiparban dolgozik.

"Van egy kapcsolatom, és megélem, hogy van egy társam, aki meghallgatja a problémáimat, és nem az van, hogy visszafog. Mindegy, hogy mit csinálok, csak legyek ott. Hál' istennek, és senkit nem megbántva, de nem szakmabeli. Egy civil férfi.

Most élem meg életemben először, hogy valami csak az enyém.

Tudom, hogy ez egy kicsit önző dolog, de nem hiába van az, hogy én nem posztolok semmit. Úgy érzem, hogy 35 éves felnőtt nő vagyok, és ami az enyém, az az enyém. Ez nagyon nagy szabadságot ad, és az is, hogy valaki nem szakmabeli. Mi korábban a műsorvezetői munkám miatt találkoztunk, és látta, hogy mit csinálok, és hogyan. Nagy szabadság azt megélni, hogy valaki nem feltétlenül a szakma részébe szól bele, hanem tud egy őszinte tükröt tartani" – magyarázta korábban Lola.