Maffiózók: 25 bölcs gondolat a 25 éves sorozatból

Az 1999-ben napvilágot látott sorozat – amelyet egyébként filmnek szánt a rendezője, David Chase. Sokszor a televíziózás aranykorának éllovasaként emlegetik a Maffiózókat, hiszen tökéletesen és hiperrealisztikusan ábrázolta nem csak a maffiózó létet, ahogy az ezredforduló Amerikáját is.

A Maffiózók máig az egyik legjobb sorozat (Fotó: Northfoto)

A drámasorozat gyakran szociológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális kérdéseket emelt be a szórakoztatóiparba és kíméletlenül reflektált is azokra – tette mindezt olyan művészi szinten, hogy nem lehetett nem szeretni Tony-t és bandáját. A Maffiózók képkockáról képkockára varázsolták el a nézőket, akik tűkön ülve várták, hogy mi lesz a sorsa a James Gandolfini által megformált maffiafőnöknek és hozzátartozóinak. Mi most huszonöt legendás mondatok hoztunk a Maffiózók szájából, így tisztelegve New Jersey királyai előtt.

A Maffiózók nemcsak történetileg, beszólásokban is erős volt (Fotó: Northfoto)

A Maffiózók aranyköpései

Tony Soprano: Mostanában úgy érzem, mintha a végén érkeztem volna. A legjobb időszak már elmúlt. Tony Soprano: Milyen ember lehetek, ha a saját anyám is halálomat akarja? Tony Soprano: Vannak, akik annyira lemaradtak a versenyben, hogy tényleg azt hiszik, vezetnek. Tony Soprano: Még egy rossz óra is naponta kétszer mutatja a pontos időt. Tony Soprano: Az élet tele van szenvedéssel, és mindannyian megpróbáljuk megtalálni az értelmét, de a válaszok nem mindig jönnek el. Tony Soprano: Az ember végül rájön, hogy a hatalom nem véd meg az ürességtől. Tony Soprano: Bárki lehet erős, amikor nem kell szembenézni a következményekkel. Tony Soprano: Néha a legnehezebb dolog, amit megtehetsz, az, hogy a saját magad legyél. Tony Soprano: Az élet nem a célokról szól, hanem az útról, amit bejárunk. Silvio Dante: A múltat nem lehet megváltoztatni, csak a jelenhez való hozzáállásunkat. Silvio Dante: A család iránti hűség szép gondolat, néha pont ez az, ami elpusztít minket. Paulie Walnuts: Csak olyan jó vagy, mint az utolsó borítékod. Paulie Walnuts: A lojalitás egy szép gondolat, de az árulás mindig az árnyékában van. Johnny Sack: Az emberi kapcsolatok bonyolultak és az élet súlya megviseli őket. Johnny Sack: Néha mindent feladsz azokért, akiket szeretsz, de a végén csak a fájdalom marad. Junior Soprano: Az élet nem arról szól, hogy mit akarsz, hanem, hogy mit tudsz elviselni. Dr. Melfi: A szorongás és a bűntudat az ár, amit az ember a múltjáért fizet. Dr. Melfi: A múlt emlékei olykor nagyobb sebeket hagynak, mint a jövő bizonytalansága. Dr. Melfi: Az emberek fájdalmukat hordozzák, még akkor is, ha mindent elkövetnek, hogy elfelejtsék. Carmela Soprano: Néha egy kis részlet elárulja az egész képet. Carmela Soprano: A szeretet és a hűség néha mélyebb sebet hagy, mint a gyűlölet. Carmela Soprano: A boldogság nem azt jelenti, hogy minden tökéletes. Azt jelenti, hogy döntöttél, hogy a rosszat a legjobban kezeld. Christopher Moltisanti: Az igazság olyan, mint egy penge – néha megsebez, de megmutatja a valódi lényünket. Christopher Moltisanti: Néha a győzelem csak egy pillanatnyi illúzió. Bobby Baccalieri: Valami végérvényesen megváltozik, amikor először húzod meg a ravaszt. Már soha többé nem leszel ugyanaz az ember.